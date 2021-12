Casinha do Livro é instalada em Casa Branca

A Praça do Parque São Paulo, em Casa Branca, que recebeu o nome de Fátima da Tapioca, ganhou, nesta semana, mais uma novidade para a comunidade: a Casinha do Livro.

Conforme o divulgado pela prefeitura de Casa Branca, se trata de uma pequena biblioteca com livros, bancos, gramado e flores ao redor, trazendo um ar saudável e divertido ao contexto do que seria uma biblioteca comum. A Casinha do Livro é um Ponto de Leitura, onde cada um que tiver interesse pode ler ali mesmo as obras expostas.

Além do Parque São Paulo, a Casinha do Livro já foi instalada também na Praça da Matriz e deverá ser instalada em novos locais, em breve.