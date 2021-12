Divinolândia ganha certificação Cidadania no Campo

Na última terça-feira, dia 7 de dezembro, Divinolândia recebeu a certificação de Município Agro, ficando na 45°posição, com 60,5, em Ranking Estadual. Ao todo, 410 municípios participaram e 85 foram selecionados. Além da certificação, Divinolândia recebeu o prêmio de R$ 30 mil para novas ações.

O prefeito Antônio de Padua Aquisti, o Padoca, a Diretora do Departamento de Meio Ambiente, Gisele Felício, a Agrônoma da Casa da Agricultura, Sheila Sanches Perin, acompanhados do chefe de Gabinete, Mário Ferreira Pinto, estiveram presentes no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, na solenidade onde foram entregues certificados e premiações do Ranking Município Agro, projeto da Secretaria de Agricultura e Abastecimento que busca apoiar e premiar as administrações municipais com melhor atuação no desenvolvimento sustentável rural.

Participaram do evento, o governador João Doria (PSDB), o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) e o secretário de Agricultura e Abastecimento de SP, Itamar Borges, que além de apresentar como foi elaborado o ranking e os critérios de pontuação, agradeceu ao apoio do governador, do vice e dos secretários de Estado e a participação dos 410 municípios. “Sem vocês, prefeitos, sem o apoio dos vereadores, dos municípios, dos secretários municipais e da equipe da Secretaria, não teria sido possível realizar mais esta importante parceria”, falou Itamar Borges.