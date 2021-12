Grama irá receber R$ 1 milhão

O prefeito de São Sebastião da Grama, Zé da Doca e os vereadores Vander, Luciana e Eliana estiveram em São Bernardo do Campo, no final de novembro, onde se reuniram com o deputado federal, Alex Manente (Cidadania). Durante a audiência, o deputado anunciou a liberação de R$ 1 milhão destinado à saúde do município. De acordo com Zé da Doca, a solicitação já havia sido pleiteada em viagem à Brasília e foi concretizada durante a reunião, com o apoio dos vereadores. Segundo o informado, R$ 500 mil serão destinados à Santa Casa de Misericórdia e os demais investidos na saúde municipal.