Guia de Moda: Verão 2022

Por: Mariana Manfredi Cossi

Mais um ano se encerra e mais um verão vem por aí. Após um ano difícil, não somos mais os mesmos, curtimos e aprendemos a apreciar os momentos com mais responsabilidade e pensando no próximo. E a moda, como sempre, é reflexo do comportamento da sociedade e de suas tendências.

A consolidação do comércio eletrônico

Todo mundo se readaptou com as ferramentas disponíveis no momento. Se a ordem foi se comunicar online, o que não faltou foi criatividade e coragem para pequenas e grandes marcas se lançarem ao vivo. A timidez foi deixada de lado e muita gente conseguiu sobreviver à crise com a ajuda das mídias sociais.

O marketing se reinventou, as informações estão mais democráticas, acessíveis e transparentes. Embora a logística no Brasil não facilite o processo de entrega e frete, comprar sem sair de casa facilitou a vida de muita gente.

Moda com propósito

Moda não é só cultura, mas também consciência. Toda roupa traz uma grande responsabilidade ao ser consumida. Estamos nos perguntando com mais frequência de onde vêm os insumos e como se comportam as cadeias produtivas. Resumindo, consumir em excesso está fora de moda.

Marcas novas e com personalidade

Criar uma marca no atual cenário com poucas oportunidades e muita concorrência se tornou uma missão difícil para iniciantes. Para se destacarem é preciso ter propósito e DNA forte para atrair potenciais clientes e consumidores.

Collabs poderosas

Se unir e juntar forças foi a grande sacada do mercado fashion. Marcas que competem no mesmo segmento ou mesmo em setores distintos se uniram para agregar valores umas às outras. Recentemente a brasileira Riachuelo uniu-se à grife italiana Moschino, reconhecida mundialmente por sua irreverência lúdica e bem-humorada, para criar uma coleção “cápsula”. O resultado foi o grande sucesso das vendas online. As grifes também italianas Versace e Fendi, fizeram uma collab e mesclaram seus estilos sexy e contemporâneo para agradar ao público mais jovem. Já em setores distintos temos o exemplo da parceria entre a gigante Google e a Stella McCartney, grife super ligada a causas sociais. Elas lançaram ferramentas para as marcas de moda medirem seus impactos ambientais.

Tecnologia positiva



Tecidos tecnológicos eram mais comuns em artigos esportivos. No entanto, hoje, contamos com uma diversidade maior no segmento têxtil. Tecidos antivirais e com alta respirabilidade, tecnologia anti-suor, por exemplo, são diferenciais importantes que influenciam na escolha de uma peça para o uso diário.

Outra questão importante é a geração de resíduos biodegradáveis. Ao comprarmos uma roupa pensamos imediatamente no descarte dela e no quanto esse lixo pode ser prejudicial ao meio ambiente.

As tramas da vez



Repaginados, o crochê, o macramê e a ráfia estão de volta. Além de terem empregado muita gente por serem em sua maioria peças handmade (feitas à mão), eles são a cara do nosso verão. Em cores neutras ou mais vivas, podem ser usados tanto para looks mais praianos como em produções mais sofisticadas. Grandes nomes como Zara, C&A e Prada são exemplos de marcas que estão apostando forte nas tramas naturais e manuais. Recentemente a italiana Prada lançou um modelo de bolsa em crochê que é sucesso entre os fashionistas do mundo todo e custa nada menos que US$ 1.270.

Conjuntos SIM



Podem ser lisos ou estampados, os conjuntos se tornaram ícones desse verão e são ótimas opções para simplificar a vida de mulheres e homens. Nem pensamos e já combinamos. A praticidade tem ganhado espaço em nosso dia a dia.

Calças confortáveis



As calças no geral ampliaram suas modelagens. Estão mais retas, mais soltas e com ar mais despojado. Em seda ou linho, com estampa ou sem estampa, podem ser usadas sem causar grande desconforto em dias mais quentes. O jeans também se reajustou, as famosas calças baggy (sinônimos de calças folgadas) sucesso nos anos 90, voltaram com tudo nessa estação.

A volta do “MINI”



Depois de algumas temporadas de looks mais confortáveis e comportados, o estilo “fique em casa” acordou de seu sono profundo, assumindo ar de liberdade pós da pandemia com um estilo mais sexy. Saias e blusas encurtaram e os comprimentos “minis” estão de volta. E vale lembrar que as mulheres podem vestir o que quiserem e onde quiserem, julgamentos estão totalmente fora de moda.

Tendência CUT-OUT



O termo em inglês se refere à tendência de recortes em tecidos, simétricos ou assimétricos, às vezes mais ousados, eles reafirmam a volta da estética sexy. Os conjuntos com recortes ficam super elegantes e dão “ar” de requinte à produção.

Alfaiataria 2022



E mais um ano a tendência vem forte. Agora com modelagens mais amplas, recortes masculinos e tecidos naturais como o linho, a alfaiataria moderna se tornou sinônimo de elegância em nosso verão.

Sport Chique

Adicione uma pitada de esporte a um look casual e a combinação será surpreendente além de confortável. Jogue um blazer de corte reto sob um conjunto de short com top de lycra, bem cara de academia, e acerte em cheio no estilo.

A volta das maxi bags



Quem gosta de bolsa para colocar o mundo dentro pode comemorar, pois seus tamanhos aumentaram, enquanto algumas passarelas mostraram bolsas gigantes, volumosas e super chamativas, outras continuaram apostando nos tamanhos mini ou até mesmo micro. Fibras naturais e franjas também chamaram a atenção em estilos mais bohos e descontraídos.

Cores do momento e suas combinações



O amarelo-manteiga (yellow butter) é novo “pretinho básico”. Aparecendo em diversas produções de street style pelo mundo afora, usados em produções monocromáticas e até combinado a cores mais sóbrias, o tom é super agradável e minimalista.

Combinar cores complementares e análogas também é trendy. Alguns exemplos de combinações que dão match são: pink com laranja, azul com verde, vermelho com pink e tudo que sua imaginação desejar.

Conforto nos pés

Nossos pés podem relaxar nessa estação.



Chinelos, papetes e sandálias mais rasteiras dominaram as calçadas do mundo inteiro. Seguindo a tendência já citada e o “mood artesanal” elas também estão mais coloridas e feitas em diversos materiais como cordas, palhas e macramês. O grande destaque vai para as papetes, badaladíssimas durante os anos 90, elas ressurgem em versões bem coloridas e em modelos de borracha. Na mesma pegada de conforto estão os chinelos de modelo slide e com dedo. Os principais influencers do mundo estão investindo em looks modernos e usando o chinelo da marca brasileira Havaianas nos pés. Para quem não consegue abandonar o salto, a dica é investir em modelos com acabamento acolchoado, ou no novo formato de meia pata, que é super alta e mais “pesada” que a convencional.

Acessórios nos cabelos



Os cabelos nunca foram tão lembrados nas produções de moda. Presilhas, piranhas, tiaras, laços e os mais diversos adereços para cabelo estão em alta. Em acrílicos coloridos ou metais, não importa o tamanho, eles dão um charme extra ao visual. Vale a pena investir.

Beach Vs Glam

Gosto muito de falar sobre beleza, e continuando com assunto cabelo, duas tendências bem distintas estão em alta. Cabelos super lisos ou frisados no mood praiano. Dois estilos opostos para agradar a todos. O frisado é feito com o modelo de babyliss “tri-ondas”, que é a cara do nosso verão. Mas quem gosta do estilo mais glam pode caprichar no liso e arrematar com um acessório bacana.

Homens com “M” de modernos

Democracia é o novo lifestyle, e isso significa não definir gêneros na hora de se vestir. Harry Style e Jared Leto representam bem a democracia da moda, não têm medo de ousar usando peças femininas em seus estilos e produções.

Os clássicos nunca erram

É fato que a grande maioria dos homens gosta de seguir a moda tradicional. O que não quer dizer que estejam desatualizados.

As tendências masculinas estão sempre muito próximas às femininas.

A alfaiataria também teve destaque entre elas. Em tons mais claros, o linho em sua versão de algodão é sofisticado e confortável para um evento mais casual.

O jeans também ficou mais confortável para os homens. As modelagens estão mais retas e as lavagens mais claras.

O chinelo e a papete “estilo Birkenstock”, dão leveza e conforto a produções diurnas.

Homens:

Tons claros ficam elegantes e modernos. Invistam em peças de linho de algodão, elas têm maior durabilidade e oferecem mais conforto. Bermudas em tons terrosos são uma ótima opção para um Réveillon em mood praiano.

Dress code para festas e confraternizações



Não dá para pensar no verão e não falar sobre as festas de final de ano. Estamos caminhando para uma maior flexibilização dos eventos. Tudo está se tornando mais permissível, e é fato que os eventos vão acontecer, porém em menor proporção e com muito mais cuidado por parte de todos.

Mulheres: apostem nos brilhos e tramas naturais para criarem looks modernos. O paetê é sempre bem-vindo para as festas de final de ano, e continuam super em alta. Outro adereço que pode acrescentar um charme extra são as plumas. Em discretos acabamentos como em barrados de roupas em seda pura, elas ficam muito charmosas.

E fica aqui a grande dica de ouro, aproveitem, mas não deixem de se cuidar. É possível curtir o momento com a família e amigos em segurança. Sigam as orientações de saúde, pensem sempre no próximo, e tenham um 2022 cheio de estilo, realizações e claro, com muita saúde.

Fontes: Revista Glamour, Revista Vogue, Site Purepeople, Site Get Images, Blog Steal The Look, Google e Instagram