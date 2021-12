Samu

Com uma pauta de reivindicação mais do que justa, os funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da região do Conderg, passaram anos sem aumento real de salário, sem reajuste de vale-refeição e sem folgas. Foi preciso ir à imprensa para que esses trabalhadores tão importantes para a rede de saúde pudessem ser ouvidos. Na última sexta-feira, dia 3, a categoria se reuniu mais uma vez com a direção do Conderg, presidido pelo prefeito de Vargem, Amarildo Duzi Moraes (PSDB), quando seus representantes foram informados que algumas das reivindicações seriam atendidas.

Poupatempo

O governador em exercício, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou no dia 3, em evento em Espírito Santo do Pinhal, a implantação de uma nova unidade do Poupatempo na cidade. O futuro posto de atendimento é o 111º autorizado no plano de expansão do programa, que prevê instalações mais compactas e com foco no digital.

Posto em Vargem

Enquanto isso, seguem as obras e adaptações necessárias ao imóvel que vai receber o Posto do Poupatempo em Vargem Grande do Sul. Em julho, a prefeitura contratou a Construtora HGB Ltda para a execução de instalações complementares, como ar condicionado, iluminação, distribuição de energia e logística, divisórias em Drywall e forro para fechamento da cobertura no prédio. O valor do contrato, com 8 meses de duração era de R$ 690.006,95.

Comunicação visual

Recentemente, foi realizada a licitação para contratar a empresa responsável pela instalação de toda comunicação visual do imóvel, como placas, adesivos de sinalização, totens e painéis; A vencedora foi a SILK Brindes Comunicação Visual, Comércio, Serviços e Telecomunicações Ltda ME, pelo valor total de R$ 43.800,00.