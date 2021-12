Vargem vai bem em índice que analisa gestão fiscal de cidades

Pelo terceiro ano consecutivo, o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), classificou como boa a gestão fiscal de Vargem Grande do Sul, com índice de 0,7451, a maior nota da cidade nos últimos oito anos. Os dados foram divulgados há algumas semanas e são referentes a 2020.

O IFGF é uma das principais ferramentas de avaliação da gestão fiscal das cidades brasileiras. Ele analisa quatro indicadores: Autonomia, Gastos com Pessoal, Liquidez e Investimentos. Segundo a Firjan, o índice permite tanto a comparação relativa quanto absoluta, isto é, não se restringe a uma fotografia anual, podendo ser comparado ao longo dos anos. Dessa forma, é possível especificar, com precisão, se uma melhoria relativa de posição em um ranking se deve a fatores específicos de um determinado município ou à piora relativa dos demais.

Para chegar ao IFGF são analisados os quatro quesitos e a pontuação varia de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1, melhor é a avaliação do município.

Indicadores

Vargem registrou 0,7451 no IFGF. Para chegar nessa média, os quatro indicadores foram analisados. Em Autonomia e Gastos com Pessoal, a cidade marcou 1,0000, nota máxima, registrando índice de excelência.

Desde 2013, Vargem só registra nota máxima no indicador Autonomia. Em 2018, Vargem somou 0,8270 no indicador Gastos com Pessoal, caindo para 0,6600 em 2019, e subindo para a nota máxima em 2020.

Em Liquidez, Vargem obteve 0,6400, considerado como boa gestão. Em 2013, o indicador somava 0,7175, caindo para 0,4328 no próximo ano. Desde então, a nota neste indicador não havia ultrapassado 0,5310, até 2020.

Ponto negativo

Contudo, infelizmente a cidade marcou 0,3403 no quesito Investimentos, considerado índice crítico. Em 2013, Vargem somava 0,2241, subindo para 0,5065 em 2014. No ano seguinte, 2015, o índice voltou a cair para 0,1701, para 0,1507 em 2016 e para 0,1355 em 2017. Em 2018, o indicador registrou 0,4122 e, em 2019, 0,5793, caindo novamente em 2020.

Evolução anual

Em 2013, primeiro ano da administração de Celso Itaroti (PTB), o índice de Vargem foi de 0.6245. No ano seguinte, o indicador despencou para 0.4848. Em 2015, houve uma pequena melhora com o IFGF de 0.5649, caindo novamente em 2016 para 0.5096. Nestes quatro anos, o IFGF de Vargem foi considerado de Dificuldade em Gestão Fiscal.

Em 2017, primeiro ano de Amarildo à frente da prefeitura no mandato anterior, o IFGF de Vargem foi de 0.5684. Uma melhora com relação aos anos anteriores, mas ainda com a classificação de município em dificuldade de gestão fiscal, patamar que a cidade só deixou em 2018 com um IFGF de 0.6595.

Em 2019, o número sofreu uma pequena queda, indo para 0,6897, sendo ainda registrado como boa gestão. Em 2020, felizmente, a cidade registrou uma alta de 0,7451, ficando bem acima da média nacional, registrada em 0,5456.

Com esse índice, Vargem está na 1.015ª colocação entre os 5.239 municípios analisados em todo o país. Entre as cidades de São Paulo, Vargem ocupa a 145ª posição.

Visão geral

Com base em dados oficiais, o IFGF analisa as contas das cidades brasileiras através de quatro indicadores. A análise das contas do ano de 2020 mostra que o quadro fiscal dos municípios ainda é preocupante.

Conforme o pontuado, as circunstâncias adversas, criadas pela pandemia da Covid-19, exigiram uma alocação mais eficiente dos recursos públicos para atender às necessidades básicas da população. Entretanto, segundo o estudo, o caminho para o equilíbrio sustentável das contas públicas é longo, e as reformas do federalismo fiscal brasileiro são urgentes.

Região

Com 0,7451 no IFGF, Vargem ficou em terceiro lugar no ranking regional. Nele, São João da Boa Vista, que registrou 0,8441 no índice, está em primeiro lugar. Em seguida, há Espírito Santo do Pinhal, que obteve 0,7836.

Depois de Vargem, que ocupa a 3ª posição, está Casa Branca com 0,7180, seguido de Aguaí, com 0,6729.

Após, estão São Sebastião da Grama com 0,6274, São José do Rio Pardo com 0,6182, e Divinolândia, com 0,5987.