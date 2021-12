Atletas da Jita Kyoei conquistam Campeonato Brasileiro de Judô

O Campeonato Brasileiro de Judô foi realizado no último sábado, dia 11, em Monte Mor (SP). Na ocasião, quatro judocas de Vargem Grande do Sul, da Associação Jita Kyoei de Judô, conquistaram o primeiro lugar. Ao todo, a cidade somou nove medalhistas na competição nacional. O campeonato é chancelado pela Confederação Brasileira das Ligas de Judô. Com a presença de 17 Estados, Vargem Grande do Sul esteve representada por 11 judocas da Jita Kyoei.

Os atletas campeões foram Giovanna Cristina Soares, João Gustavo Domingos, João Paulo Rotta da Silva e Maria Gabriela Ramos Araújo. O título de vice-campeões brasileiros ficou para Lívia Aparecida de Oliveira e Lucas Gabriel dos Santos. Além disso, Alice Maria da Silva Oliveira, Ana Clara Inácio e Otávio Lacerda Lemes conquistaram o terceiro lugar na disputa nacional.

De acordo com o sensei Marco Aurélio Lodi, o destaque da competição ficou a cargo de Giovanna Cristina Soares, que venceu adversárias de alta graduação e todas suas lutas por Ippon, ou seja, golpes perfeitos.

“É uma honra e uma felicidade fazer parte de uma conquista tão grande e importante como esta. Esta imensurável vitória não é minha e sim desses alunos que treinam todos os dias em busca de seus sonhos”, disse o sensei.

“Saber que de alguma forma eu posso levar o nome de Vargem Grande do Sul tão longe assim me deixa satisfeito demais. O nosso trabalho continua, pois temos mais objetivos para 2022”, completou. Marco agradeceu às pessoas que apoiaram a ida da Associação Jita Kyoei ao campeonato. “Não tivemos nenhum apoio da prefeitura, solicitamos apenas o transporte e não fomos atendidos, e mesmo assim não nos abalamos, fomos em busca do nosso sonho e aí está. Então o meu agradecimento vai para todos aqueles que nos apoiam porque sabem da seriedade e da qualidade do nosso trabalho e principalmente, agradecemos aqueles aos quais os nossos pedidos de ajuda e auxílio chegam, mas que não podem nos atender. A estes, dedicamos todas as nossas conquistas”, finalizou o sensei.

Fotos: Associação Jita Kyoei

Lívia de Oliveira e Lucas dos Santos ficaram com os vice-campeonatos