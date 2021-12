Muita emoção na inauguração da Igreja Padre Donizetti

Na ocasião, também foi celebrado os 45 anos de casamento de Isabel e José Luís Morandin

Em uma solenidade marcada pela emoção e fé, foi inaugurada a Igreja Padre Donizetti, na Chácara Morandin, no último sábado, dia 11. A cerimônia foi conduzida pelo padre Paulo Sérgio de Souza, reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú. Durante a missa, também foram celebrados os 45 anos de casamento de José Luís e sua esposa Isabel.

No início da cerimônia, foram levados para a igreja um belo quadro do Beato Padre Donizetti pintado pelo artista plástico sanjoanense Lucas Zofanetti. Em seguida, também foi recebido o quadro “A Certeza do Acolhimento”, que retrata o momento em que o empresário e sua filha, Cristiane Morandin, peregrinavam a pé para Tambaú, em oração, e sentiram suas preces com pedidos de cura para a doença autoimune que a médica teve diagnosticada.

Caminhando para o Santuário do Beato Padre Donizetti, em um trecho do percurso foram envolvidos por milhares de borboletas brancas, que seguiram com o pai e a filha por algumas dezenas de metros e depois foram embora. Ao falar sobre este momento, Cristiane emocionou a todos, comentando que como médica, sabia que a doença que a acometeu não trazia boas expectativas e estando grávida de seu filho caçula, os riscos seriam ainda maiores.

Mas naquele momento, em meio a tantas borboletas, sentiram que suas preces haviam sido acolhidas. A partir deste dia, ocorrido há 10 anos, as perspectivas para a evolução de Cristiane só melhoraram. Para ela e sua família, um milagre de Padre Donizetti. Pois, como o Beato disse em uma frase que está imortalizada na placa inaugural da igreja na Chácara Morandin, “Para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária”.

Após estes momentos de muita fé e devoção que emocionaram aos presentes, o padre Paulo celebrou os 45 anos de união de José Luís e Isabel, junto a seus filhos Cristiane, Fernanda e Henrique, os genros, a nora, netos, irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos e familiares.

Localizada na Chácara Morandin, distante cerca de 100 metros da Cohab Alceu Morandin, a igreja com capacidade para 90 pessoas sentadas foi construída com muito empenho e atenção a cada detalhe. A planta é da arquiteta Luciana Morandin Gambaroto, sobrinha de Isabel e José Luís e em seu interior, além dos quadros de Lucas Zofanetti, há uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, reproduzida da maneira como a que está no Santuário de Aparecida, além de imagens dos santos de devoção da família.

Cada pedaço da igreja tem uma história, algo que sem dúvida a torna muito especial. Como o fato de todos os bancos, altar e peças em madeira do seu interior terem sido confeccionados com a madeira retirada da antiga Cerâmica Delta, de Alceu Morandin, pai de Zé Luís.

Em seus agradecimentos, o empresário contou sobre a ligação de sua família, que veio de Tambaú para Vargem, com o padre Donizetti, contando que ele e suas irmãs Rosa e Maria Luiza foram batizadas pelo beato. Lembrou que seu pai e seus tios tocavam na banda do Padre Donizetti e da importância do Beato em sua vida, mesmo antes da graça que recebeu com a melhora da saúde de Cristiane.

Ao final da celebração, foi lida e aprovada a ata de inauguração da Igreja Padre Donizetti escrita por José Roberto Pereti. Os presentes puderam então visitar e se encantar com a bela igreja, a primeira dedicada ao Beato, que teve como primeira paróquia de sua vida sacerdotal, a Paróquia de Sant’Ana, em Vargem, onde permaneceu por 17 anos, antes de ser transferido para Tambaú e iniciar sua história de milagres, que vem conquistando devotos ao longo de quase um século.

Fotos: Falcão Foto & Arte

Isabel e José Luís, junto aos filhos, genros, nora e netos

Quadro A Certeza do Acolhimento, do artista plástico Lucas Zofanetti

Padre Paulo Sérgio de Souza, reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú, celebrou a primeira missa da igreja