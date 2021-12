Piloto vargengrandense correrá em Interlagos neste domingo

O piloto Vitor Hugo Correa, de 11 anos, disputará neste domingo, dia 19, mais uma prova do campeonato Super Bike Brasil de motovelocidade. Ele vai correr em Interlagos, o circuito mais famoso do Brasil. A prova será pela manhã, as 9hs, na categoria JuniorCup.

Desde seus 3 anos, Vitor anda de moto. Ele, que sempre treinou em kartódromos com o pai e amigos, evoluiu sua paixão por esse universo há cerca de três meses, quando iniciou sua carreira profissional na Super Bike Brasil, participando da 4ª etapa do campeonato, que ocorreu em Interlagos.

O jovem concilia os treinos com os estudos, que considera muito importantes para sua carreira. Atualmente ele estuda na EMEB Mário Beni e consegue dividir o tempo entre seus estudos com a rotina das competições.