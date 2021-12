Vargem implantou a Vacina Móvel para imunizar moradores

Devido ao número de pessoas que ainda não se vacinaram contra a Covid-19 em Vargem Grande do Sul, o Departamento Municipal de Saúde começou nesta semana com a Vacina Móvel. A ambulância com uma equipe de profissionais da Saúde percorreu bairros da cidade de segunda-feira, dia 13, a sexta-feira, dia 17, das 13h às 16h, com a 1ª, 2ª e 3ª dose da Pfizer. O imunizante também foi aplicado nos Postos de Saúde da cidade.

Na segunda, os munícipes do Jardim Santa Marta foram imunizados. Intensificando a ação, também foi realizada a vacina no Jardim Santa Marta. No total foram vacinadas aproximadamente 300 pessoas, totalizando cerca de 300 imunizados.

Na terça feira, dia 14, o carro esteve no Jardim Dolores. Simultaneamente uma equipe de saúde realizou a vacinação no Posto de Saúde Dr. Natalino Lopes Aliende. No total, foram vacinadas 262 pessoas.

Na quarta-feira, dia 15, a Vacina Móvel permaneceu no Jardim Dolores. Uma equipe realizou a vacinação no Posto de Saúde Dr. Natalino Lopes Aliende simultaneamente, totalizando 279 pessoas vacinadas.

Na quinta-feira, dia 16, a ambulância foi ao Jardim São José. Outra equipe de saúde aplicou o imunizante no Posto de Saúde do bairro. No total, foram vacinadas 624 pessoas.

Na sexta-feira, dia 17, a Vacina Móvel percorreu o Jardim Paulista. Ao mesmo tempo, a equipe de saúde aplicou a vacinação no Posto de Saúde Dr. Arcelino Anadão. Até o fechamento desta edição, a prefeitura ainda não havia divulgado quantas pessoas foram imunizadas na sexta-feira.

Público-alvo

Durante a semana, a Vacina Móvel imunizou pessoas com 12 anos ou mais que ainda não tinham tomado a 1ª dose, 2ª dose para pessoas que tinham recebido a primeira há no mínimo 21 dias e 3ª dose em pessoas com 18 anos ou mais e que tinham tomado a 2ª dose de qualquer marca ou fabricante há no mínimo 4 meses.

Segundo a Prefeitura, o objetivo foi vacinar o maior número de pessoas e manter os baixos números de pessoas contaminadas com a doença, uma vez que a vacina diminui os óbitos e os casos graves da doença, já que a cada 10 óbitos, 9 não tomaram a vacina.

Final de semana

A prefeitura irá realizar neste final de semana mais uma ação de vacinação contra a Covid-19. Moradores que tem a data de vencimento da 2ª dose até o dia 25 de dezembro, podem tomar a vacina nestes dias.

Neste sábado, dia 18, e domingo, dia 19, das 8h às 16h, será aplicada a 1ª dose para pessoas de 12 anos ou mais, 2ª dose para pessoas de 12 anos ou mais e que tenham tomado a 1ª dose há no mínimo 21 dias e 3ª dose para pessoas com 18 anos ou mais e que tenham tomado a 2ª dose há no mínimo 4 meses. A vacina será oferecida nas Unidades de Saúde Edward Gabriolli, no Jardim Bela Vista, Dr. Nabil Zarif, na Santa Terezinha, Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores e Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista.

Casos em Vargem

Nesta sexta-feira, dia 17, Vargem registrava apenas um caso ativo da Covid-19. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura Municipal, a pessoa confirmada com a doença estava internada na enfermaria.

Na ocasião, outras cinco pessoas estavam sendo monitoradas com sintomas, aguardando o dia correto para coleta de exames.

Conforme o boletim, a cidade chegou à marca de 3.847 confirmados com a doença. Deste total, 3.730 estavam recuperados. Infelizmente, Vargem registrou 111 óbitos pela Covid-19, mais cinco óbitos por outras causas, mas com a presença de Covid-19.