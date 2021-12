Alunos do Projeto Bushido receberam faixas

A cerimônia de entrega de faixa dos alunos do Projeto Social Bushido de Judô, do sensei Daniel Garcia, aconteceu na sexta-feira, dia 10. Na ocasião, 35 alunos foram graduados da faixa bordô à faixa roxa.

O evento contou com a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e de aproximadamente 80 alunos do projeto. Foram apresentados quatro katas do judô e ao final todos receberam lanches e refrigerantes doados pela prefeitura.

O sensei Daniel pontuou que a cerimônia de graduação do projeto Bushido desse ano foi simples, mas muito bem organizada. “Os graduados de 2021 mereceram muito essa nova graduação, que mesmo com as dificuldades não desistiram do judô, treinaram online quase metade do ano e a outra metade presencial. Esses são os nossos guerreiros Bushido”, disse.

Ele agradeceu ao prefeito pela presença, bem como a todos os pais, mães, alunos e diretoria Bushido pela organização da cerimônia. “Parabéns aos graduados e, com a nova graduação, há novas responsabilidades. Parabéns, guerreiros”, completou.