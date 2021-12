Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria Pereti Casado, aos 87 anos de idade, no dia 11 de dezembro. Deixou os filhos Amauri, Ademir e Andréa; as noras Rose e Lúcia; o genro Valdir; os netos Guilherme, Luís Gustavo e Alexandre. Foi sepultada no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Carmelita Mariano Lopes aos 94 anos de idade, no dia 12 de dezembro. Era viúva de Hélio Moreira Lopes; deixa os filhos Antônio, Lourdes, Célia, Aparecida, Neuza, Celina e Rute; noras, genros, netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedita Aparecida Herculano aos 76 anos de idade, no dia 12 de dezembro. Deixa o marido Durval Alves Herculano; os filhos José Luiz, Juraci, Marina e Márcia; 9 netos; 10 bisnetos; 9 irmãos; sobrinhos e cunhados. Foi sepultada no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria de Fátima Lima Bortoloto aos 61 anos de idade, no dia 15 de dezembro. Deixa a mãe Therezinha Lima, o marido Luiz Carlos Bortoloto; as filhas Mayara, Nayana e Mariana; os genros Douglas e João e os netos Tays, Guilherme, Matheus e Luísa. Foi sepultada no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o ex-vereador Pedro Francisco Pedrilho, aos 52 anos de idade, no dia 17. Deixa a mãe Aparecida Benedito Pedrilho; as irmãs Maria Gorete e Rosa; o cunhado Valdeir e sobrinhos. Foi sepultado no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Juliana de Andrade Arcanjo aos 44 anos de idade, no dia 16 de dezembro. Deixou a mãe Leonor Botacini de Andrade; o marido Antônio Marcos Arcanjo; o filho Tiago; as irmãs Zilda e Denise; o cunhado Jaques e os sobrinhos João Vítor, Milena, Matheus e Marco Aurélio. Foi sepultada no dia 17, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônia Galbier aos 77 anos de idade, no dia 17 de dezembro. Deixou o marido João Batista Galbier; os filhos João Fernando, José Eduardo e Marco Aurélio; as noras Verônica, Márcia e Sônia; os netos Tiago, Lucas, Felipe, João Pedro, Brenda, Júlia e Vitória. Seu corpo está sendo velado no velório do Cemitério da Saudade de onde seguira por volta das 10h, para o Cemitério Parque das Acácias, onde acontecerá o sepultamento.

Falecimentos na região

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Apparecida Milan Pinheiro aos 92 anos de idade, no dia 15 de dezembro. Deixa os filhos Tânia e Paulo; nora, netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 16, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ana Maria Maziero aos 64 anos de idade, no dia 13 de dezembro. Deixa os filhos Júlio, Ronaldo e Angélica; nora e genro. Foi sepultada no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Mariana Franchi de Aguiar aos 94 anos de idade, no dia 14 de dezembro. Era viúva de Florindo de Aguiar, foi sepultada no dia 15, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

