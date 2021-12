Paulo é medalha de ouro nos 16° Jogos Abertos de Santa Catarina

O atleta paralímpico vargengrandense Paulo Guerra disputou três provas do 16º Jogos Abertos de Santa Catarina, que aconteceu na última semana, sendo campeão de todas elas.

Na prova do lançamento de dardo, ele lançou 39 metros e foi campeão. No salto em distância, atingiu a marca de 5.90 metros, vencendo a prova. No salto em altura, o atleta marcou 1.80 metros e foi campeão pela terceira modalidade.

A equipe Clube Roda Solta de Itajaí, da qual Paulo faz parte, foi campeã no geral e também nas categorias Deficiente Físico Masculino e Deficiente Visual Masculino. Na categoria Deficiente Visual, a equipe ficou em 2º lugar.