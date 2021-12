Provas objetivas do Processo Seletivo serão neste domingo

As provas objetivas e de títulos do Processo Seletivo Público nº 003/2021 da prefeitura de Vargem Grande do Sul serão aplicadas neste domingo, dia 19, e terão início a partir das 9h para o 1º período e a partir das 14h para o 2º período. As provas serão realizadas na Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Professor Francisco Ribeiro Carril, localizada à Praça Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com as orientações, para a realização das provas o candidato deverá observar atentamente as informações constantes no Edital de Abertura das Inscrições, sendo obrigatório comparecer levando documento de identificação original com foto, caneta esferográfica transparente de tinta de cor azul ou preta, lápis e borracha. Além disso, o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 é obrigatório.

A prefeitura pontuou que o candidato deverá comparecer ao local da prova com, no mínimo, uma hora de antecedência do horário estabelecido para o seu início não sendo admitidos atrasos, sob pretexto algum. Os portões serão fechados no horário estabelecido.

“Informamos ainda, que a municipalidade, bem como, a empresa contratada para a realização do certame, proporcionarão todas as cautelas necessárias, para evitar contaminação pelo Covid-19, atendendo as recomendações dos órgãos de saúde”, disse.

O Processo Seletivo Público será constituído de provas objetivas e de títulos para os empregos de Educador Infantil, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física, Professor de Ensino Fundamental II – Língua Estrangeira – Inglês e Professor de Educação Especial.

A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho das funções.

Para ter conhecimento do local e salas para a realização das provas, bem como outras informações sobre o Processo Seletivo, os interessados deverão acessar o edital completo nos sites www.conscamweb.com.br e www.vgsul.sp.gov.br.