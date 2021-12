Tênis Clube disputou cinco finais no fim de semana

As equipes de base de futsal do Tênis Clube participaram de dois campeonatos no último final de semana: a Liga Sanjoanense de Futsal e a Liga Riopardense de Futsal. Todas as equipes do clube foram classificadas para as semifinais.

Em São João da Boa Vista, os times Sub 07, Sub 10, Sub 12, Sub 14 e Sub 16, fizeram boa campanha chegando na semifinal e 4 equipes venceram para disputar a final do campeonato, sendo Sub 08, 12, 14, e 16.

O Sub 08, comandado pelo professor Alexandre, foi campeão, vencendo Águas da Prata. As equipes sub 12, 14 e 16, comandadas pelo professor Felipe Carossi, fizeram grandes finais, sendo sub 12 e 16 vice-campeãs e a sub 14 campeã invicta. A equipe teve ainda eleito como melhor goleiro o atleta Kevyn Henrique e o artilheiro Guilherme Camarelli.

Já na Liga Riopardense, o Tênis Clube participou com as categorias Sub 14 e 16 e ambas chegaram à semifinal. No campeonato, a equipe Sub 14 conseguiu um grande feito, chegando também à final, quando disputou as duas finais em dois dias, sendo campeã também da Liga Riopardense.

A equipe também conquistou os prêmios individuais com os atletas Kevyn Henrique de melhor goleiro e Guilherme Camarelli, novamente artilheiro. A equipe Sub 14 disputou 13 jogos em ambos campeonatos, com 12 vitórias e um empate. Foram 64 gols marcados contra 17 gols tomados, nas duas competições.

O time do Sub 14 é formado pelo técnico Felipe Carossi e os atletas Kevyn Henrique, Guilherme Camarelli, Bruno, Raphael Cossi, Juninho, Yuri, Felipe Soares, Mateus Chiamenti, Tiago Matielo, Theo, Murilo, Ygor, Fabrício, João Gustavo e Luís.

“Agradeço todos os atletas pelo desempenho e vontade de jogar pelo Tênis Clube e ser campeão”, disse o professor Felipe Carossi. Ele agradeceu ainda o apoio dos pais que sempre estiveram nos jogos, a diretoria, em especial o presidente do Tênis Clube, Hugo Cossi.

Fotos: Tênis Clube