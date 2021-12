Ameaçou vizinha com espingarda no Jd. Paraíso I

Um homem foi pego com uma arma de fogo no Jardim Paraíso I, após ameaçar sua vizinha, na segunda-feira, às 20h. O cabo Thomaz e o soldado Amauri foram acionados e compareceram ao local, junto aos soldados Márcio e Prado.

Conforme o informado na denúncia, o rapaz estava armado com uma espingarda pela rua, ameaçando sua vizinha. No local, os policiais viram o rapaz com a arma na mão, em meio a vários populares.

Ele estava na calçada, próximo ao portão de sua casa e, quando viu os policiais, correu para dentro de casa. Os PMs entraram na residência e o rapaz colocou a arma no chão, sendo submetido à busca pessoal.

Informalmente ele disse aos policiais que estava sendo ameaçado pelos vizinhos, alegando que eles seriam traficantes de drogas e que iria matar todos. A equipe verificou o armamento, que estava com duas munições.

Questionado sobre a procedência da arma, exibiu registro do armamento e sua guia de trânsito, estando tudo em ordem. A vítima, sua vizinha, informou que ele, em via pública, apontou a arma em sua direção e disse que iria matá-la. Ela informou que gostaria de processar o homem pelo crime de ameaça.

Foi dada voz de prisão para o rapaz pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Ele ficou alterado e agressivo e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde a autoridade de plantão realizou o boletim de ocorrência de ameaça e apreensão de objeto, apreendendo o armamento com as munições. Em seguida, o rapaz foi liberado.