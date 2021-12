Condenado por furto foi pego na Praça da Matriz

Durante patrulhamento da Polícia Militar, um rapaz foi preso por furto na Praça Capitão João Pinto Fontão, no Centro de Vargem Grande do Sul, no domingo, dia 12, por volta das 16h.

Os soldados Amauri e Márcio fizeram contato com o comando de força patrulha do 1º Tenente PM Felipe Júnior e Cb PM Leonardo quando avistaram uma motocicleta Honda modelo Biz, conduzida por um rapaz conhecido nos meios policiais.

Os PMs tinham conhecimento de que contra ele pesava um mandado de prisão a ser cumprido pelo crime de furto, pois havia sido condenado a três anos e quatro meses. Junto com o comando, o condutor da moto foi abordado. Pesquisando os dados pessoais do rapaz, os policiais constataram que ele estava sendo procurado pela Justiça.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Seus pertences e sua moto foram entregues ao seu irmão.