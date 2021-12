Dupla é presa por receptação no Parque Industrial

Na terça-feira, dia 14, por volta das 8h, a equipe da Polícia Militar do cabo Ricardo e soldado Teodório foi acionada por um morador de 42 anos, que havia localizado seus pertences que haviam sido furtados no dia anterior, em uma casa abandonada no Parque Industrial.

Foi realizado contato com a vítima, já em posse dos objetos recuperados, que declarou que junto de seu funcionário fizeram buscas nas proximidades para encontrar os objetos e que, próximo a uma casa abandonada, localizou uma bomba hidráulica embaixo de entulhos no quintal e o restante dos pertences espalhados pelo terreno e pela casa.

Além da bomba hidráulica, foram localizadas duas malas de viagem, 19 peças de roupas, sete panelas, um rádio portátil, uma central de alarme, um roteador e nove luzes de emergência.

Informou ainda que se deparou com dois homens, de 45 e 32 anos, dentro da residência. Eles estavam sentados na calçada quando os policiais chegaram e foram abordados.

Questionados, informaram que um rapaz havia realizado o furto e que eles estariam na guarda dos objetos e que estavam morando no local. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência de receptação. Os rapazes permaneceram presos e os pertences foram devolvidos ao proprietário.