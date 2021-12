Faleceu o ex-vereador Pedro Pedrilho

Faleceu o ex-vereador Pedro Francisco Pedrilho, o conhecido Pedrinho Bicudo, aos 52 anos de idade, nesta sexta feira, dia 17. Ele estava internado em tratamento no Hospital de Caridade.

Pedrinho era paraplégico, cadeirante e tinha sua base eleitoral no Jardim Dolores. Foi eleito vereador para o mandato de 2001 a 2004, quando era prefeito Celso Ribeiro. Na sua gestão de vereador, lutou pelos direitos dos deficientes físicos. Tentou se reeleger depois de findo seu mandato, mas não conseguiu. Ele era muito querido no bairro onde residia.

Pedrinho deixa a mãe Aparecida Benedito Pedrilho; as irmãs Maria Gorete e Rosa; o cunhado Valdeir e sobrinhos. Seu corpo foi velado no Cemitério Parque das Acácias, onde foi sepultado nesta sexta-feira, dia 17.