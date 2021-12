Jovem foi detido por tráfico no Jardim Paulista

Após denúncia, um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas nesta quarta-feira, dia 8, por volta das 18h20, no Jardim Paulista. Os soldados da Polícia Militar César e Silas compareceram ao local.

Conforme o informado, estaria novamente ocorrendo o tráfico de drogas no Centro Esportivo Américo Toquini, no Jardim Paulista, e moradores das proximidades estariam pedindo providências. Os policiais receberam informações de que as drogas ficavam escondidas entre a laje e as telhas do vestiário.

Ao ir no local, foi possível ver um rapaz próximo a um banco e, ao perceber a chegada da viatura, tentou fugir, porém não conseguiu pular o alambrado e foi pego. Ele arremessou algo por cima do muro e jogou alguns objetos próximo de onde estava.

Com ele foram localizadas cinco pedras de crack embaladas e prontas para o comércio e do outro lado do muro, quatro porções de maconha embaladas em plástico também para o comércio.

Questionado, confessou a equipe que as porções seriam para a venda e que em sua residência haveria mais porções de maconha, além de apetrechos e dinheiro fruto do tráfico.

Em contato com a mãe, que autorizou a entrada da equipe, acompanhou as buscas e presenciou quando foi localizado maconha, dinheiro, aparelho celular e apetrechos. Ela ainda declarou que tinha conhecimento de que seu filho estava envolvido com o tráfico de drogas e já havia pedido para ele parar.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão. O jovem ficou preso à disposição da Justiça e as drogas e objetos foram recolhidos pelo plantão.