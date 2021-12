Na Santa Terezinha, celular foi subtraído em comércio

Um celular foi furtado em um comércio do bairro Santa Terezinha, na segunda-feira, dia 13, por volta das 11h. Durante patrulhamento feito pela equipe da Polícia Militar composta pela cb Marcienta e cb Salomão, um morador informou que havia ocorrido o furto de um celular em um supermercado do bairro.

Imagens do suspeito, de 19 anos, foram enviadas pelo aplicativo WhatsApp. Assim, os policiais realizaram buscas pelo bairro e encontraram o suspeito com o celular furtado. A vítima reconheceu o aparelho e o jovem confessou o furto.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.