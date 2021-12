Professor questiona se vai haver repasse das sobras do Fundeb esse ano

Na última semana, um professor da rede municipal informou à Gazeta de Vargem Grande que estava circulando a informação de que não haverá repasse das sobras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) aos docentes da rede em 2021.

O professor questionou onde o dinheiro do fundo está sendo aplicado, uma vez que as escolas ficaram fechadas por quase dois anos por conta da pandemia da Covid-19. Além disso, observou que muitos tiveram despesas com as aulas durante este período. “Os professores tiveram que investir do próprio bolso em computadores e internet, pois as escolas não ofereciam com qualidade”, observou.

Além disso, o docente informou que foram dispensados todos os estagiários e equipe da merenda, e que a Prefeitura não teve muitos gastos com alimentação e nem energia elétrica. Na queixa, o professor pontuou que as cidades da região estão pagando o Fundeb. “Porque Vargem não? Estamos com salários congelados, prêmios assiduidade congelado, sem contar a defasagem salarial, pois o último prefeito que deu um aumento significativo foi na gestão de Celso Itaroti. Então estamos praticamente há sete anos sem aumento real”, completou.

Prefeitura

A Gazeta de Vargem Grande contatou a Prefeitura Municipal para saber se de fato não haverá o repasse das sobras do Fundeb e, em caso positivo, por qual motivo. A prefeitura relatou que, de acordo com informações do Departamento de Educação em relação ao Fundeb, conforme levantamentos e projeções, até o momento foram investidos cerca de 71% do fundo em remuneração do magistério, conforme determina a legislação em vigor.

“Após o pagamento do 13º salário, rescisões contratuais e fechamento das contas anuais, havendo resíduo dos 70%, serão analisados sobre a possibilidade de repasse, sempre dentro da legalidade e seguindo orientações do Tribunal de Contas do Estado”, finalizou.