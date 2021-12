Residência no Jd. São José quase foi furtada

Uma residência no Jardim São José foi alvo de tentativa de furto na quinta-feira, dia 16, por volta das 12h45. A Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência e os soldados Márcio e Prado compareceram ao local.

No local, a vítima, de 50 anos, estava tentando conter o autor, de 31 anos. Foi realizada a abordagem e o suspeito relatou que entrou ao local estourando os fios da cerca elétrica, pulando o muro e estourando a porta.

Ele disse que estava tentando levar a mala em que havia colocado vários utensílios de cozinha e alto falantes, além de um botijão de gás e um cooler de bebida com ferramentas no interior.

Conforme contou, quando estourou a porta, o cachorro latiu e ele já estava saindo com os pertences, quando a vítima o avistou e saiu correndo atrás dele. O autor do crime ainda relatou que no local havia um aparelho de ar condicionado que também iria tentar levar, mas não conseguiu tirar do local.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência de tentativa de furto qualificado. O rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça. Os objetos foram devolvidos à vítima.