Tentou furtar desodorantes e fugiu da GCM

Um rapaz furtou frascos de desodorante de um estabelecimento comercial e foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, na terça-feira, dia 7.

Na ocasião, o sub inspetor Charles e o GCM Rafael estavam patrulhando pela Vila Polar e pararam em um estabelecimento, quando notaram o rapaz saindo com uma das mãos no bolso, segurando algo.

Ao ser abordado, ele saiu correndo e dispensou cinco frascos de desodorante Rexona que havia furtado do comércio, entrando em uma mata, não sendo possível capturá-lo.

O material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde o suspeito foi reconhecido pelas câmeras, uma vez que já é conhecido nos meios policiais.