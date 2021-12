Tentou levar sem pagar duas peças de queijo e foi pego pela Guarda Civil Municipal

Um rapaz foi pego pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, após furtar um supermercado no Centro, na terça-feira, dia 14, por volta das 17h40.

O proprietário do local e seus funcionários perceberam o furto e tentaram conter o rapaz, que saiu correndo com os produtos, deixando inclusive cair uma faca de cozinha ainda no interior do estabelecimento.

Diante das características passadas, as equipes localizaram o rapaz na Vila Santana. Ele confessou ser autor do furto, porém relatou que como correram atrás dele, acabou dispensando os produtos do furto no trajeto.

Na sequência, foi confirmado com o proprietário que as mercadorias furtadas se tratavam de duas peças de queijo, informando que os produtos haviam sido recuperados nas quadras do supermercado.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi dado voz de prisão. Por já ter sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, não foi arbitrada fiança ao rapaz, que foi recolhido à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

Participaram da ocorrência os subinspetores Márcio e Garcia e os GCMs Agnaldo, Thiago, Gelabert e Faria.