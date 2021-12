100 anos da instalação do município

No dia 24 de fevereiro de 2022, Vargem Grande do Sul comemora os 100 anos da instalação do município, quando os vereadores que compuseram a primeira Legislatura foram empossados, com Quinzinho Otávio sendo o primeiro presidente da Câmara, e escolheram o primeiro prefeito da cidade, Cap. Belarmino Rodrigues Peres.

Festejos

Nesta semana, o presidente eleito da Câmara para 2022, Paulinho da Prefeitura (PSB) e a diretora de Cultura e Turismo, Márcia Iared, se reuniram para dar início ao planejamento da comemoração deste marco tão importante da história vargengrandense.

Reajuste por ato do presidente

Publicado no Jornal Oficial do Município da quarta-feira, dia 15, o Ato do Presidente nº 24, fixou o valor do auxílio alimentação dos servidores do Poder Legislativo, para os próximos doze meses, acompanhando o mesmo valor da cesta básica nacional apurado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) São Paulo para o mês novembro de 2021.

Na caneta

A medida já causou burburinho entre os vereadores. Alguns que procuraram a Gazeta observaram que esse tipo de aumento deveria ser submetido a apreciação do Plenário e não sair sob uma canetada do presidente da Casa. Eles observaram ainda que a medida pode ter sua legalidade contestada.

Lula na frente

Pesquisa Datafolha realizada de 13 a 16 de dezembro de 2021 mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no 1º turno das eleições presidenciais com 48%. O presidente Jair Bolsonaro (PL) ocupa o 2º lugar, com 22%. O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) empatam, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, com 9 e 7%, respectivamente. Na sequência, aparece João Doria (PSDB), com 4%. São 8% os que votam em branco, nulo ou que não votam em nenhum e 2% os que não sabem. O levantamento ouviu presencialmente 3.666 pessoas com mais de 16 anos em 191 cidades do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Dimas Ramalho

O ex-deputado e atual conselheiro do Tribunal de Contas (TCE) de São Paulo Dimas Ramalho foi eleito presidente do órgão no último dia 8. Essa é a segunda vez que Dimas assume o TCE, a primeira foi em 2016. Atual vice-presidente do Tribunal, Dimas Ramalho tomará posse em cerimônia prevista para fevereiro. Com sua eleição, Sidney Beraldo ficará na vice-presidência e o conselheiro Renato Martins Costa ocupará o posto de corregedor.

Ronaldo Gutierres

Ex-presidente do Partido dos Trabalhadores de Vargem Grande do Sul, Ronaldo Gutierres sofreu um infarto nos últimos dias e está em tratamento fora de Vargem Grande. Ronaldo sempre foi um político combativo e que apesar de não ter ocupado cargo eletivo, sempre buscou trazer recursos para a cidade. Que sua recuperação seja pronta e que ele em breve possa retornar com saúde para sua família e amigos.