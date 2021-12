Todo cuidado é pouco

No dia 7 de dezembro, a prefeitura ao emitir o seu boletim epidemiológico diário sobre a evolução dos casos de Covid-19 em Vargem Grande do Sul trouxe a todos os moradores um alívio enorme: não havia nenhum morador da cidade internado em leito de enfermaria ou em Unidade de Terapia Intensiva. Mais do que isso, não havia um único caso ativo na cidade. O número de pessoas aguardando resultado também era zero.

Sem dúvida, um avanço extraordinário. Ainda mais se for considerado que em uma única semana do mês de junho, o pior da pandemia da doença em Vargem, foram registrados 263 casos positivos.

Os casos na cidade permaneceram zerados até o dia 13 de dezembro, segunda-feira, quando foi notificado um paciente com Covid-19 internado em leito de enfermaria. Esse número não se alterou desde então, o que é bastante positivo. No entanto, o Natal se aproxima, assim como as festas da virada de ano.

Se muitas cidades da região já cancelaram eventos que geram aglomerações, como festas de Réveillon, as famílias certamente irão se reunir em maior número neste ano. Afinal, depois de muitos seguirem afastados por quase dois anos e com a vacinação em peso da população, que em Vargem chega a 80% dos moradores com a primeira dose e 76% já com as duas doses, parece não ser tão arriscado assim aumentar o número de pessoas em uma confraternização.

Mas é apenas uma falsa impressão. Essa sensação de segurança vai levando as pessoas a cometerem pequenas concessões, que vão se tornando frequentes e em pouco tempo, muitos baixam a guarda de vez, abrindo caminho para o vírus e suas variantes.

O momento é de festejar sim e comemorar o efeito positivo da imunização que derrubou o número de novos casos na cidade. Mas é também de não entrar na euforia do “liberou geral”, para que esse único caso positivo não volte a virar dezenas em pouco tempo.