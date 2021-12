Entidades vão comemorar as Festas de Final de Ano

Apae celebrou o Natal no início do mês, com distribuição de sacolinhas

Nesta época, a magia do Natal entra em todos os lares e as pessoas se reúnem para celebrar o nascimento do menino Jesus. As confraternizações acontecem entre famílias, amigos, empresas e também nas entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul.

A Gazeta de Vargem Grande conversou com os dirigentes dessas instituições para saber como serão as comemorações natalinas, bem como de Final de Ano entre as pessoas atendidas.

Casa Dom Bosco

Mãozinhas das crianças da Casa Dom Bosco formaram a árvore da decoração Natalina



A comemoração de Natal e Ano Novo na Casa Dom Bosco, será realizada com cardápio especial escolhido pelos 10 acolhidos da entidade. Conforme o informado, serão preparados com muito carinho e capricho que só as cuidadoras do local têm.

Quem quiser deixar as Festas de Fim de Ano das crianças ainda mais especiais na Casa Dom Bosco, pode ajudar com a doação de produtos de limpeza e misturas para as refeições. Para doar, poder ser feito transferência via PIX pela chave 50.045.970/0001-81.

Crianças da Dom Bosco montaram com muito empenho a decoração e terão a ceia preparada com carinho pela equipe da entidade

Grupo Mão Amiga

Grupo de Mobilidade Reduzida do Mão Amiga colaborou para deixar o local em clima natalino



No Grupo Mão Amiga, foi informado que esse ano não haverá festas de comemoração de Natal, já que a entidade não tinha certeza da liberação das reuniões, devido a pandemia da Covid-19. Contudo, o Grupo está todo em clima natalino, com enfeites que os próprios usuários do grupo Mobilidade Reduzida fizeram. Hoje, o Mão Amiga atende 190 pessoas.

Se alguém quiser ajudar a entidade, pode fazer a doação pelo Pix, sendo que a chave é o CNPJ 01873664000128. A entidade também recebe doação de produtos de limpeza.

Sociedade Humanitária

Humanitária ficou toda decorada para o Natal



Os velhinhos atendidos pela Sociedade Humanitária ainda não podem receber visitas na celebração de Natal e Ano Novo, por conta das medidas de restrição para evitar a disseminação da Covid-19. Contudo, a entidade não deixará de celebrar com muita alegria e festejar com os idosos, os quais ficam muito entusiasmados nessa época do ano, em especial. Os assistidos ficam ansiosos com a presença do Papai Noel e na expectativa de receber os presentes.

A entidade realizou a Campanha de Natal pelo Facebook, com o intuito de apadrinhamento para a doação dos presentes, que foram entregues na quinta-feira, dia 23, com a presença do Papai Noel. No dia 25, como de costume, será servido o almoço especial de Natal, assim como no dia 1º de janeiro.

A entidade agradeceu a todos que contribuíram durante todo o ano e, em especial, neste Natal, inclusive a todos que apadrinharam com carinho cada idoso. A direção da entidade desejou a toda a comunidade um feliz Natal e destacou que espera contar com a parceria de todos em 2022, para que possam proporcionar um atendimento humanizado e continuar com a missão da Humanitária.

Lucas Tapi

Projeto Lucas Tapi arrecadou muitos presentes para as crianças atendidas



A Associação de Apoio às Pessoas com Câncer Lucas Tapi fará o Natal das crianças com câncer no Hospital em Campinas, bem como nas Casas de Apoio que atendem as crianças com câncer de Vargem Grande do Sul e região. Além disso, a Associação fez a tradicional Festa de Natal com direito a Papai Noel, entrega dos brinquedos, doces e cestas básicas, no dia 23.

A entidade ainda ofereceu um delicioso almoço e café da tarde para todos os pacientes e familiares assistidos pela associação com bolo e brigadeiro feito pelas pacientes, carrinho de pipoca, algodão doce, etc.

A Associação ainda precisa de doação de óleo, sal, açúcar, feijão e arroz, além de doces como bombons e bolachas. Para doar, basta entrar em contato pelo (19) 98950-8435. Ou ir até a sede da entidade em Vargem, à rua Cel. Mariano Parreira, 578. Quem preferir, pode fazer a doação pelo PIX, com a chave CNPJ 33267699000100.

Apae



Apae realizou uma festa de Natal, que aconteceu no dia 9 deste mês. Na ocasião, voluntários montaram e doaram sacolinhas de Natal para serem entregues aos alunos pelo Papai Noel. A festa aconteceu a partir de arrecadação dos membros da Apae. Nos anos anteriores, as cozinheiras da entidade faziam o bolo e a refeição. Esse ano, a comunidade ajudou e com o valor arrecadado foi possível comprar salgadinhos, refrigerante e bolo. Para a festa, a entidade ainda ganhou um carrinho de picolés.

A Apae recebeu doações advindas de uma ação entre amigos para ajudar algumas famílias da entidade, sendo contempladas com cestas básicas 43 famílias. Também recebeu a doação de 30 cestas básicas do Sicredi e também cestas básicas da Credisan, que serão sorteadas entre as famílias carentes atendidas.

Casa de Passagem e Chácara Irmã Dulce

Acolhidos da Chácara Irmã Dulce confeccionaram os enfeites



Na terça-feira, dia 21, aconteceu uma roda com os acolhidos da Casa de Passagem, onde foi servido bolo e refrigerante. A celebração na entidade, que conta com uma média de cinco acolhidos, além de uma média de 12 pessoas ao dia para pernoitar na casa, teve bolo e refrigerante. No dia de Natal, a direção da entidade planeja servir a tradicional ceia e para isso está arrecadando os pratos para oferecer um momento bem festivo aos acolhidos. Segundo o informado, poucos dos atendidos irão para a casa de familiares nas festas de final de ano e, em sua maioria ficarão na chácara.

“Somos a última porta aberta no desespero das pessoas de serem reféns das drogas e da situação de miséria em que se encontram”, comentaram os membros da coordenação da entidade. “Para o Novo Ano sempre temos renovadas as esperanças em cada um que faz o bem, por fazerem pequenos milagres todos os dias”, afirmaram.