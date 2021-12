Faleceu Ronaldo Gutierres

Faleceu nesta sexta-feira, dia 24 de dezembro, às 11h30, em Campinas, o político e empresário Ronaldo Aparecido Baptista Gutierres, aos 58 anos de idade. Morador do Jd. Santa Marta, deixa a esposa Cleusa Maria Simões Gutierres, os filhos Bruna e Bruno, irmãos e sobrinhos.

Filho do conhecido sr. Nenê do Campo e de dona Guiomar. Ronaldo ficou conhecido como empresário no ramo da alimentação, com as famosas Massas Gutierres para pasteis. A empresa prosperou, chegou a ter um número razoável de funcionários, mas depois os negócios não deram certo e Ronaldo foi obrigado a fechar sua fábrica.

No campo político, ficou conhecido por sua participação na fundação do Partido dos Trabalhadores-PT, pelo qual chegou a ser candidato a prefeito, não obtendo, porém, uma boa votação. Amigo de vários políticos importantes do PT, conseguiu através de suas influências, trazer verbas e benefícios para Vargem Grande do Sul, principalmente quando o PT esteve liderando o governo federal nas presidências de Lula e Dilma.

Também trabalhou como assessor na prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul na gestão do ex-prefeito Celso Itaroti-PTB. Ronaldo fez parte dos novos políticos da cidade que vieram logo depois do fim da ditadura de 64 e sempre atuou nos partidos de oposição. Sempre polêmico em suas atitudes, acabou se isolando politicamente e se afastou nos últimos tempos da política local.

Seu velório terá início neste sábado, dia 25 de dezembro, às 6h, no Velório da Saudade e seu sepultamento será também no sábado, às 10h, no Cemitério Municipal da Saudade em Vargem Grande do Sul.