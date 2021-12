Gente e Fatos

Gizele

No agito das festas de fim de ano, a empresária Gizele Menezes Leal Lopes, da Global Informática, deverá achar tempo para brindar mais um ano de vida, na quarta-feira, dia 29 de dezembro, junto aos familiares, em especial com o marido Oseias e os filhos Larissa e Raul. Foto: Arquivo Pessoal

João

Neste domingo, dia 26, quem ganha nova idade é João Aparecido Pires Barbosa Neto, funcionário da empresa Nogueira, em São João da Boa Vista. O aniversariante recebe o carinho da namorada Larissa Garcia e dos pais João Ricardo e Nilce de Oliveira. Foto: Arquivo Pessoal

Gabriela Fernandes

O casal Gabriela Fernandes e João Henrique Garcia de Figueiredo, que reside em São João da Boa Vista, aproveita essa terça feira, dia 28, para brindar juntos. A ocasião especial marca o aniversário da fonoaudióloga Gabriela, que recebe também o carinho especial dos pais Alice e Gabriel Fernandes, irmãos, cunhados, sobrinhos e afilhadas. Foto: Arquivo Pessoal

Alessandra

O Natal tem algo de especial na família de Alessandra Aparecida Franchi da Silva. É que nesta data, quando se comemora o nascimento de Jesus, Alessandra comemora também seu aniversário. Além dos amigos e familiares, ela recebe os cumprimentos do esposo Daniel e da filha Tíffany. Foto: Arquivo Pessoal

Levi

Esbanjando fofura, Levi de Paula soprou sua primeira velinha nesta segunda-feira, dia 20. O garotinho foi cercado pelos paparicos dos pais Mariana Dotta e Salomão de Paula Jr., das irmãs Bárbara e Lavínia e ganhou ainda o carinho das avós Luzia e Eliana e a atenção especial da sobrinha Louise. Fotos: Thalita Schiavo

Bethânia

Natal é um dia especial para a estudante de letras Bethânia Garcia Machado. Estudante da faculdade Anhanguera, ela comemora mais um ano de vida, compartilhando sua alegria com os familiares, amigos e colegas. Foto: Arquivo Pessoal

Miguel

Miguel da Silva Picon comemorou no dia 20, seus 9 anos, com a decoração Minecraft preparada pela mamãe Daniela Picon. Presentes também no aniversário os avós Laura, Roberto, Luciana e Lourival; os tios Juliana, Gustavo, Michele e Rodrigo, a priminha Milena e amiguinhos. Foto: Arquivo Pessoal

Helaine Cardoso

A professora Helaine Cardoso, que ministra aulas, na escola EMEB Nair Bolonha, na próxima segunda-feira, dia 27, será o centro das atenções do filho Gustavo, quando comemora seu aniversário. Ela, também receberá os cumprimentos dos companheiros de trabalho, familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Janalyne Vitória

Dias de muita felicidade para Janalyne Vitória da Fonseca que aguarda a chegada do primeiro filho, que deverá se chamar Benicio e comemora no próximo dia 30 seu aniversário. Estudante de Direito da Facab, em Casa Branca, ela receberá os cumprimentos do namorado Paulo, familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Kethuleen

Residindo em São João da Boa Vista, a estilista de unhas Kethuleen Umbelino Lopes da Silva, esposa do coreógrafo Faísca, comemora seus 33 anos, no dia 27 de dezembro. Além do esposo, familiares e amigos, Kethuleen recebe mil agrados dos filhos Kalleb e Ewerton. Foto: Arquivo Pessoal

Júlia Pólito fez 10 anos

Júlia Pólito Fontão comemorou seu 10º aniversário na última terça-feira, dia 21, quando recebeu os parabéns dos pais Natália e Renato, dos irmãos Renato, Renata e Gabriela, dos avós Selma, Norberto, Vera e Neto, dos tios Cláudia, Fábio, Rangel, Fábio e Natália e dos primos Henrique, Matheus e Isabella. Foto: Arquivo Pessoal

Roselena Thezolin

Na última segunda-feira, dia 20, a advogada Roselena Aparecida Thezolin brindou a chegada da nova idade e recebeu o carinho dos irmãos Geraldo, Roseli, Roseane, de toda a família e de seus amigos. A comemoração aconteceu na loja Motoka de seu irmão Gê. Foto: Arquivo Pessoal

Beatriz Peixoto

Beatriz Peixoto dos Santos brinda a passagem do seu aniversário na segunda-feira, dia 27, ladeada pelo carinho do filho José Henrique, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Leonardo e Manuela

Os gêmeos Leonardo Roque e Manuela Roque, festejam seus 9 anos ao lado dos pais Priscila Roque, gerente geral na Caixa Federal em São João da Boa Vista, e do pai Sérgio Roque, no dia 22, na lista de cumprimentos os avós, tios e amiguinhos dos irmãos aniversariantes. Fotos: Galbiere Foto & Vídeo

Lucas Belchior

O servidor público municipal, que trabalha no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), Lucas Belchior Soquetti, comemora no dia 30 de dezembro, seu aniversário, recebendo os parabéns dos colegas de trabalho, dos familiares e demais amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Apparecido Machado

Apparecido Machado chegou aos 93 anos de idade, nesta quarta-feira, dia 22. A data foi comemorada pelo filho João Luciano, a nora Vera Lúcia, pelos netos Wiliam, Rafael, Thais e Tífane e pelos bisnetos João Fernando e Liz Helena. Foto: Arquivo Pessoal

Douglas Nonis

O advogado e escritor Douglas Antônio Nonis, receberá os cumprimentos de familiares e amigos no dia 29, quando comemora mais um ano de vida. Além dos colegas de advocacia, Douglas receberá o carinho da mãe Lourdes e do irmão Tiago. Foto: Arquivo Pessoal

Werner Kemp

Em Londrina, onde reside com a família, o psicólogo Werner Nora Kemp, comemora seu aniversário no próximo dia 29, recebendo os cumprimentos de familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Casamento de Joilson Donizete Bedin e Áurea Carolina

Muito festejado foi o casamento do conhecido cantor e luthier vargengrandense Joilson Donizete Bedin com a empresária Áurea Carolina Gurjão Junqueira Bedin. A cerimônia foi celebrada na Igreja Matriz de Sant’Ana pelo padre Hélio, no sábado do dia 11 de dezembro. A noiva, natural, de São José do Rio Pardo, é filha de Joaquim José Junqueira e Wanda Carolina Carvalho Gurjão. Joilson é de conhecida família de Vargem Grande do Sul, filho do casal Rosária Felippe Bedin e Ângelo Donizete Bedin. O casal vai residir em Vargem Grande do Sul. Fotos: Arquivo Pessoal

Josiane de A.Barros e Erik M. A. de Barros se casaram

A sexta-feira, dia 17, foi muito especial para a recepcionista Josiane de Assis Barros e para o cuteleiro Erik Marcos Arantes de Barros. Neste dia de final de primavera, eles se uniram em matrimônio, em cerimônia civil, para a alegria de José Rubens de Assis e Regina Aparecida Radaelli de Assis, pais da noiva e de José Marcos de Barros, pai de Erik.

Após a cerimônia, o casal recebeu seus padrinhos, familiares e amigos em uma recepção no Restaurante Braseiro. Fotos: Falcão Foto & Arte

Alexandre

A esposa Bell, que está na direção da creche Zinha Cordeiro, os filhos Rebeca e Rafael, cercam de carinho, nesta quinta-feira, dia 30, Alexandre Rodrigues Lopes, motorista na Contex, que recebe os cumprimentos dos familiares e amigos, por mais um ano de vida. Foto: Arquivo Pessoal

Carina Guimarães

Secretária da escola de idiomas Wizard, Carina Guimarães é a aniversariante do dia 28 de dezembro. A data especial cai nesta terça-feira, e no rol de cumprimentos, amigos, parentes e em especial o esposo Júnior Valim. Foto: Arquivo Pessoal

Erica Aliende

Erica Aliende Ferrari, logo após a passagem do Natal, continua em ritmo de festa, pois no domingo dia 26, comemora mais um aniversário e recebe todo o carinho dos filhos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Lúcia

Alan, Gabriel e a filha Lóis, tem motivo a mais para celebrar o Natal que acontece neste sábado, dia 25, nesta importante data; pois sua mãe, a florista Lúcia Lucas também aniversaria para a alegria de todos os familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Silmara

Dia 26 de dezembro, é um dia especial para Silmara Stevanato Navarro, que completa mais um ano de vida. Ainda no ritmo das festas natalinas, ela receberá os parabéns dos filhos Tamires e Marcelinho, e do marido Marcelo. Foto: Arquivo Pessoal

Bruna

Bruna Campagnoli, contadora, tem bons motivos para se alegrar neste Natal. É que no dia 25, também acontece seu aniversário. A data especial é comemorada também pelo marido Tony e pela filha Maria Luísa. Foto: Arquivo Pessoal

Casamento de Carolina Cavalheiro e Lucas Sarto

Nos salões da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), o casal Carolina Cavalheiro e Lucas Sarto, recepcionou na noite do sábado, dia 18 de dezembro, os familiares e amigos para celebrar sua união matrimonial. O buffet Paulo Pirola foi quem serviu o jantar, os doces ficaram por conta das confeiteiras Sabrina Bidin, Dona Ka e Aline Pazoti. A celebração da missa foi realizada na Igreja Matriz de Sant’Ana pelo padre Eduardo Dobbies. De tradicional família vargengrandense, Carolina é advogada, filha do também advogado José Pedro Cavalheiro e da professora Carmem Lia. Lucas, natural de Elói Mendes, em Minas Gerais, é engenheiro, filho de Antônio Élcio Coelho Sarto e de dona Ângela Santos Mathias Sarto, eles vão residir em Belo Horizonte. Fotos: João Ferreira

André Rodrigues festejou seus 40 anos

André Antunes Rodrigues reuniu a família e amigos para festejar seu aniversário. Ele vai completar 41 anos no dia 29, mas a comemoração foi antecipada para o sábado dia, 18, na chácara Canto do Canário, em São João da Boa Vista.

A banda Lithium e o DJ Bob foram os responsáveis pelo som da festa com o tema Anos 80, que recebeu o nome “André faz 40 de novo”, uma vez que no ano passado, por conta da pandemia, o gerente de TI não pode festejar apropriadamente a data.

Além dos amigos, André recebeu os parabéns carinhosos da mãe, Maria da Graça, da esposa Paola e das filhas Liz e Lana. Fotos: Arquivo Pessoal

Batizado de Marco Antônio de Carvalho Zanqueta

Os pais Adriana Carvalho Zanqueta e Emerson Zanqueta, batizaram o seu filho Marco Antônio de Carvalho Zanqueta, no último domingo, dia 19, na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, tendo como celebrante o padre Gilberto do Prado.

Marco Antônio teve como padrinhos os avós maternos Rosemeire Ribeira de Carvalho e Nélson Sandrini de Carvalho e como padrinhos de representação Cristiane e Gian Cúnico. Também presentes nesse momento tão especial, os avós paternos Maria Onéia de Carvalho e Antônio Carlos Zanqueta e a tia Juliana Carvalho. Fotos: Angelino Jr.

Casamento de Giovana Thezolin e Rodrigo Silva

Muita emoção marcou o casamento da psicóloga Giovana Thezolin e do engenheiro civil Rodrigo Silva, celebrado na última sexta-feira, dia 17. De conhecida família vargengrandense, Giovana é filha de Márcia e Geraldo Thezolin, da Motoka Multimarcas. Já Rodrigo é filho dos empresários Edna e Décio Ferreira Silva, família da cidade mineira de São Gonçalo do Sapucaí. Giovana, que estava linda, contou com maquiagem de Thaís Escobar e cabelos feitos por Carol Faile. Já o vestido foi da Lourici Noivas.

A cerimônia civil contou também com a celebrante Renata Mendonça, amiga do casal, que conduziu a troca de votos, além de 18 Deimoselles. As alianças foram trazidas pelas avós materna e paterna da noiva, Célia e Lorí. Após a oficialização da união, Giovana e Rodrigo receberam seus padrinhos, familiares e amigos com o jantar servido pelo Buffet Al Silveira, na Fazenda Três Barras Quinzinho Otávio; além dos deliciosos bolo e docinhos da lanchonete Tia Cleusa e bem-casado do Candinho. Toda decoração e cerimonial ficou por conta da equipe RB Eventos. Já o registro em foto e vídeo foi feito por Karen Rocha e Unique filmes. Em uma noite muito animada, se apresentaram Natália Diniz e Banda e também o DJ Clovinho Moura. Após festejar com seus convidados, o casal seguiu em Lua de Mel para Bonito, Mato Grosso do Sul. Fotos: Karen Rocha

O batismo de Gabriel Leite

Luciana de Godoi Leite e Lucas Roberto Leite batizaram seu filho Gabriel de Godoi Leite no último domingo, dia 19. A cerimônia foi celebrada pelo padre Gilberto na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida e os padrinhos foram Leliana de Godoi Cardoso e Luís Vagner Cardoso e de consagração, Sônia Donato. O batizado ainda contou com a presença de Davi, o irmão mais velhos de Gabriel, dos avós, primos e tios. Fotos: Angelino Jr.

Enlace de Solange e Admilson Nicolau

Os noivos Solange da Silva Miranda e Admilson Nicolau uniram-se pelos laços do matrimônio, em cerimônia celebrada pelo padre Celso Braz, na Igreja Matriz de Santo Antônio, no último dia 16. Solange é filha de Rosa Maria da Silva Miranda e Walter Miranda, e Admilson é filho de Lourdes Nogueira Nicolau e de José Nicolau. Fotos: Galbiere Foto & Vídeo