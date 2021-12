Papa Francisco: encontrar Deus na humildade

Em sua catequese da terça-feira, dia 22, com o tema “O nascimento de Jesus”, o Papa Francisco convidou a todos a “quebrar o espelho da vaidade e encontrar Deus na humildade”.

“José e Maria desceram de Nazaré para Belém. Assim que chegaram, procuraram imediatamente uma hospedaria, porque o parto era iminente; mas infelizmente não a encontraram, e assim Maria foi obrigada a dar à luz numa manjedoura”, disse Francisco. “Um anjo anunciou o nascimento de Jesus a simples pastores e foi uma estrela que mostrou aos Magos o caminho para Belém. O anjo é um mensageiro de Deus. A estrela nos recorda que Deus criou a luz e que aquele Menino será “a luz do mundo”. Os pastores personificam os pobres de Israel, pessoas humildes que interiormente vivem com a consciência da sua própria falta. Eles foram os primeiros a ver o Filho de Deus feito homem, e este encontro muda-os profundamente”, frisou ainda o Papa.

Francisco recordou que “os Magos estão também em volta do Menino Jesus. Eles “representam os povos pagãos, em particular todos aqueles que ao longo dos séculos procuraram Deus e se propuseram encontrá-lo. Representam também os ricos e os poderosos, mas apenas aqueles que não são escravos da posse, que não estão “possuídos” pelas coisas que pensam possuir”.

A cena do nascimento de Jesus e toda sua simplicidade e humildade é retratada desde 1.223 por São Francisco de Assis, em uma gruta de Greccio, na Itália.

Rezar junto ao presépio

Papa Francisco em 2019, no Santuário de Greccio, onde foi encenado o primeiro presépio. Foto: Vatican News



Ainda durante a Audiência Geral do dia 22, Papa Francisco pede a todos que rezem junto ao presépio. “Cada um de nós se aproxime do presépio montado em sua casa, na Igreja ou onde quer que esteja, e faça uma adoração interior: “Eu acredito que você é Deus, que este menino é Deus. Por favor, me dê a graça da humildade para poder compreender”.

Segundo o Pontífice, quando nos aproximarmos do presépio para rezar devemos colocar os pobres e pedir a graça da humildade: “Senhor, que eu não me orgulhe, que eu não seja autossuficiente, que eu não acredite que eu sou o centro do universo. Faça-me humilde. Dê-me a graça da humildade. Sem humildade nunca encontraremos Deus: encontraremos a nós mesmos. Porque a pessoa que não tem humildade não tem horizontes diante de si, tem apenas um espelho: olha para si mesma. “

Presépios dos Leitores

Tradição de muitas famílias, o presépio ocupa um lugar especial em muitas casas, encantando crianças e contribuindo para a evangelização a respeito do nascimento de Jesus. A Gazeta de Vargem Grande incentivou os leitores a enviarem para a redação as fotos dos seus presépios, para mostrar como a encenação desse momento especial é feita em cada lar da cidade. Confira a seguir:

Fotos: Arquivo Pessoal

Lu e Arnaldo Borges

A empresária Lu Vieira Carvalho Borges e seu marido Arnaldo têm um lugar especial em sua casa para montar o presépio. “Há 10 anos, desde que montamos o nosso lar, montamos o presépio. No entanto, há 4 anos, Deus nos proporcionou um novo lar, no qual essa gruta já existe. E nela, todos os anos montamos o presépio como forma de agradecimento aos presentes divinos que recebemos”, comentou. “Essa gruta é permanente e na época do Natal, o menino Jesus renasce nesse lugar físico e espiritual no coração de cada um de nós. Esse lugar é mágico e reservado para agradecimentos”, disse Lu.

Família Tomásio



A família de Fabiana de Oliveira Tomásio, do Jardim Paraíso I, já monta o presépio em sua casa há 23 anos, sempre com a ajuda do marido Márcio Roberto e dos filhos Gustavo e Otávio de Oliveira Tomásio. Pela foto enviada à Gazeta, dá para ver o cuidado e o capricho em cada detalhe do presépio, que além da sagrada família, dos pastores e reis magos também é cercado por papais noéis, casinhas, trenós e muito mais

Família Correia



Tatiana Piconi Correia, moradora do Jardim Morumbi, contou que ela e sua família costumam montar o presépio há cerca de 15 anos, desde quando se casou. No início, o presépio da família Piconi Correia era menor, mas foi aumentando em tamanho e número de peças. “Nos últimos anos tenho a ajuda dos filhos Marina e Guilherme. Já é uma tradição que vem de família, os avós paternos sempre tiveram e desde pequenininho, o Guilherme gostava e foi pedindo para o tio e padrinho, o padre Carlinhos, peças em sua grande maioria pintadas por ele. Todo ano tem sempre uma peça diferente e eles não veem a hora que chega novembro para montar”, comentou Tatiana.

Maurício e Marta Maluf



O Natal invade cada cantinho da residência de Maurício e Marta Maluf, em São João da Boa Vista. No apartamento que moram no bairro Nova São João, tudo se transforma, para dar lugar à árvore de Natal, presépio e à decoração natalina. Tanto que ela desmonta toda a sala e leva duas semanas para instalar o grande presépio da família. Além das representações da manjedoura e da sagrada família, há um trenzinho elétrico, o vilarejo, uma grande gruta para abrigar tudo, a fazendinha e muito mais.

Lourdes Buozi Teixeira

O Natal também é muito celebrado por Lourdes Buozi Teixeira, moradora do Centro, que desde muito jovem costumava montar o presépio com sua família. Já são mais de 70 anos instalando com muito capricho e atenção aos detalhes essa tão importante passagem da tradição católica.

Delourdes dos Santos da Silva



No Centro de Vargem Grande do Sul, a família de Delourdes dos Santos da Silva capricha no presépio de grandes peças, cercado por pedrinhas, pinhas e plantas, que segundo comentaram, é montado há muitos anos.

Alberto Rosalin e família



O aposentado Alberto Rosalin e sua esposa Lourdes seguem montando o tradicional presépio em sua casa, no Jardim São Joaquim. Além da manjedoura, os animais, reis magos e pastores, há ainda a igrejinha iluminada, a roda d’água, a fazendinha com carrocinha de madeira e uma casinha, onde um casal de velhinhos está sentando na varanda. “Somos nós dois”, comentou dona Lourdes. Há ainda uma bonita imagem do menino Jesus, sobre uma fonte de água. O casal deixou tudo pronto em uma semana e contou com a ajuda da filha para terminar a instalação.

Dulce e Paulo Ribeiro

Um dos casais mais queridos de Vargem Grande do Sul, Dulce e Paulo Ribeiro, com décadas de união, segue a tradição de montar o presépio da família. A encenação da manjedoura era feita na casa de Dona Olinda Aliende, irmã de Dulce. Quando ela faleceu, há 8 anos, o casal passou a montar o presépio em sua casa.

Ângela Rosseto

Na residência de Ângela Maria Coracini Rosseto, no Centro, o presépio é montado por ela mesma há muitos anos. Em um lugar reservado só para ele na casa, o presépio ganha um significado ainda mais especial. Segundo Ângela é no presépio que ela faz suas orações nesta época de Natal.

Reginaldo Fernando Brás



Há 30 anos, Reginaldo Fernando Brás, 47 anos, costuma montar o presépio em sua casa. Quando começou, na década de 1990, a instalação tinha apenas 3 ovelhinhas. Atualmente, são mais de 100. O morador do Jardim Paraíso I monta sozinho toda a estrutura, com o caminho em pó de serra, as cercas de madeira, a roda d’água e muito mais.

Telma Anselmo



Moradora do Jardim Paulista, Telma Anselmo contou que já faz uma década que costuma montar seu presépio. Ela mandou para a Gazeta, a foto da encenação do nascimento de Jesus em peças brancas, todo adornado com luzes coloridas.