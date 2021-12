Pe. Paulo Sérgio Fuliaro celebra aniversário de ordenação

Padre Paulo Sérgio Fuliaro, pároco da Paróquia de São Joaquim, celebrou no último sábado, dia 18, 34 anos de ordenação sacerdotal. Para comemorar a data, houve missa em ação de graças e a comunidade da paróquia distribuiu pedaços de bolo aos fiéis.

Nascido no dia 20 de novembro de 1957 em Santo Antônio do Jardim, foi ordenado sacerdote no dia 18 de dezembro de 1987. Sua primeira atuação foi em Caconde, em 1988, como vigário paroquial. De 1988 a 1993, atuou como pároco em Santo Antônio do Jardim.

Em seguida, assumiu como pároco em Casa Branca, na paróquia Nossa Senhora das Dores, ficando de 1994 a 1999. De lá, atuou em São João da Boa Vista, como pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, onde permaneceu até julho de 2019. Assumiu a paróquia de São Joaquim, em Vargem Grande do Sul no dia 2 de agosto de 2019.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Pe. Paulo comentou sobre seu chamado vocacional. “O desejo de ser padre surgiu na adolescência, durante uma missão Redentorista, em Santo Antônio do Jardim. Mas como era jovem, fiquei com medo. Continuei caminhando na igreja, participando da liturgia, Conferência Vicentina e grupo de jovens”, recordou. “Mas vivia inquieto, sentia que as coisas que o mundo me oferecia não preenchiam meu coração”, disse.

“Foi assim que, em 1981, terminando a faculdade de Letras, Deus me venceu. Sentia que Ele chamava a uma entrega radical, servindo a Ele com toda a minha vida. Na verdade, a gente não decide ser padre: apenas respondemos a um Deus que nos chama para uma comunhão mais íntima com Ele”, afirmou.

“Foi assim que no último sábado, dia 18, comemorei com minha comunidade os meus 34 anos de sacerdócio, numa missa muito singela, com direito a bolo, o ‘parabéns’ e os calorosos abraços dos paroquianos”, contou Padre Paulo. “São 34 anos de uma caminhada onde nunca me faltou a graça de Deus. Tudo o que sou eu devo a Deus. A Ele a glória e o louvor para sempre”, disse. “A paróquia São Joaquim, minha gratidão, com todo o amor do meu coração”, finalizou padre Paulo Sérgio Fuliaro.

