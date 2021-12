Em audiência, prefeito e vereador buscam reabertura da Casa da Agricultura

Uma audiência com o Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo visando a reabertura da Casa da Agricultura, importante para os agricultores de Vargem Grande do Sul, foi realizada na última quinta-feira, dia 22. Na ocasião, estiveram presentes o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o vereador Carlos Eduardo Scacabarozi (PSDB), o Canarinho.

Desde setembro de 2019, a Casa da Agricultura de Vargem Grande do Sul passou a atender aos produtores da cidade em sistema de plantão, abrindo apenas em horários limitados. A partir de então, a necessidade dos agricultores era de que o local voltasse a atender diariamente, como fez por mais de 50 anos.

Há muito tempo, a prefeitura e vereadores tentam viabilizar a reabertura do local e, inclusive, já há concurso público municipal para a contratação de profissional, que atenderia na unidade. Antes do fechamento das atividades regulares da Casa da Agricultura, que é vinculada à Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) Regional de São João, foi informado que havia poucos funcionários no departamento, havendo apenas um engenheiro agrônomo para atender em Vargem e outras três cidades.

A Casa da Agricultura, por mais de cinco décadas, prestou diariamente apoio técnico aos agricultores sobre diversos temas, como a obtenção de crédito agrícola, seguro rural, transferência de tecnologia, planejamento da propriedade, elaboração de projetos de recuperação do solo, reflorestamento, adequação de estradas rurais, entre outros.

Com a transferência do engenheiro agrônomo que durante 11 anos dirigiu a Casa da Agricultura de Vargem, para a Defesa Agropecuária, em São João da Boa Vista, o órgão na cidade acabou sem nenhum profissional para atuação, passando a atender em plantões semanais.