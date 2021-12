Em São Paulo, prefeito assinou convênios

O prefeito de Vargem Grande do Sul, Amarildo Duzi Moraes (PSDB), esteve em São Paulo na última semana, na quarta-feira, dia 22, participando de solenidades para assinatura de convênios e também para participar de reuniões em busca de recursos e projetos para a cidade.

Container Pet

O convênio de um Container Pet foi assinado na tarde de quarta, dia 22. O container do Programa Meu Pet possui estrutura para atendimentos veterinários e pode ser itinerante, atuando em pontos diferentes do município.

Conforme informou Amarildo na página de sua rede social Facebook, o pedido do Container Pet foi feito pelo vereador Carlos Eduardo Scacabarozi (PSDB), o Canarinho, ao deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

O deputado, por sua vez, fez a indicação em favor de Vargem. O prefeito agradeceu ao deputado, ao vereador e ao governo do estado.

De acordo com o prefeito, o valor do convênio será de R$ 380 mil e a previsão de entrega do container é para o segundo trimestre de 2022. Ao todo, 130 cidades de todo estado foram beneficiadas com este projeto, além de outras 10 com clínicas de alvenaria. O Governo do Estado de São Paulo investirá inicialmente R$ 50 milhões para equipar e fornecer as unidades às Prefeituras – o valor estimado para cada é de R$ 385 mil para a estrutura, incluindo equipamentos e mobiliário. Cada consultório será formado por quatro contêineres com toda estrutura necessária para atendimento a cães e gatos, aptos a realizar exames e análises clínicas.

Recursos para educação

No mesmo dia, o prefeito participou de uma cerimônia no Palácio Bandeirantes, relativa à liberação de recursos do estado para Vargem, através da Secretaria de Estado da Educação.

Amarildo publicou que Vargem será contemplada com três recursos. O primeiro é referente às Escolas Estaduais, sendo o valor de R$ 1,1 milhão para adequação da parte elétrica e climatização das escolas José Gilberto de Oliveira Souza, Alexandre Fleming, Benjamim Bastos e Gilberto Giraldi. O recurso está em fase de aprovação.

O segundo é para a Escola Estadual Alexandre Fleming, no valor de R$ 445 mil, que será destinado à cobertura da quadra da escola, que foi destruída durante um forte temporal que atingiu a cidade em 2016. E o terceiro recurso é para a Creche Dona Cezarina, um total de R$ 484 mil, para construção de novas salas e sanitários.

O prefeito relatou que mais detalhes sobre esses convênios, que somam mais de R$ 2 milhões, serão definidos nos próximos dias.

Viatura

O prefeito também compareceu à Secretaria da Agricultura para assinar o convênio de uma viatura. O veículo que será entregue pela concessionária em fevereiro, será utilizada pela Guarda Civil Municipal, no patrulhamento rural. Na assinatura, estiveram presentes o Secretário Itamar Borges e o assessor Leonardo Riu. De acordo com o prefeito, o valor do veículo, que já está devidamente equipado, é de R$ 210 mil.

Amarildo agradeceu ao governador João Doria, vice-governador Rodrigo Garcia, secretário Itamar Borges, deputado federal Baleia Rossi, vereador Guilherme Nicolau e aos membros do MDB de Vargem, na pessoa do presidente do partido Hugo Cossi.

Foto: Reprodução Facebook

Amarildo e Canarinho com o vice-governador Rodrigo Garcia, durante a solenidade. Foto: Arquivo Pessoal