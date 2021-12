O Papai Noel está de volta!

Depois de quase dois anos de muitos desafios, com o enfrentamento da pandemia da Covid-19, uma doença que ceifou mais de meio milhão de vidas em todo país, entre elas mais de 100 moradores de Vargem Grande do Sul, o Natal de 2021 traz um sopro de alívio aos lares de todo mundo.

A expansão da vacinação, que já cobriu cerca de 80% da população de Vargem Grande do Sul, levou a uma queda drástica dos casos. Com isso, a prefeitura pode proporcionar algumas ações que até alguns meses eram impossíveis por conta dos riscos, como o oferecimento das apresentações musicais na praça e especialmente, a chegada do Papai Noel.

Nada alegra mais as crianças no Natal do que o acolhimento do Bom Velhinho. Papai Noel, Mamãe Noel e seus ajudantes receberam a garotada no prédio histórico que abriga o Departamento Municipal de Educação, lindamente decorado para esta ocasião tão especial. Enfim, o Natal chega e com ele, a esperança de dias mais leves, felizes e com muita saúde a todos.

Fotos: Prefeitura