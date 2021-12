Saiba o que funcionará neste final de ano na cidade

Neste ano, o Natal será celebrado no sábado. Mas muitos estabelecimentos e serviços farão horário especial de atendimento desde a véspera, na sexta-feira, dia 24. Assim, a Gazeta de Vargem Grande procurou saber quais os serviços que estarão atendendo na véspera e no Dia de Natal e também os supermercados que estarão abertos ao público.

Conforme o decreto nº 5,460, de 30 de novembro de 2021, assinado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), na sexta-feira, dia 24, o funcionamento dos estabelecimentos comerciais está permitido das 8h30 às 18h. O mesmo valerá para o dia 31 de dezembro.

O Supermercado Estrela, o União, o Ideal, o Bella Vista, o Nako, o Cesta Básica, o Santa Edwirges, o Santa Marta e o Santa Terezinha abrirão em horário normal nesta sexta-feira, dia 24, véspera de Natal, e não terão expediente no Dia de Natal, sábado, dia 25.

Na véspera de Natal, o Sempre Vale funcionará até às 22h e o Novo Milênio até às 18h. No Natal, os supermercados não abrirão. De acordo com o informado no site do supermercado Dia, o seu horário de funcionamento aos feriados é das 8h às 14h e aos domingos também.

Prefeitura

Conforme o divulgado, nesta sexta-feira, dia 24, na véspera de Natal, será ponto facultativo nas repartições da prefeitura. O expediente voltará na segunda-feira, dia 27, em horário normal.

Na manhã de sábado, dia 25, não haverá coleta de lixo. Na ocasião, os serviços emergenciais Posto de Pronto Atendimento Alfeu Rodrigues do Patrocínio (PPA) e Guarda Civil Municipal, bem como velórios e cemitérios, funcionarão normalmente. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) estará com uma equipe de plantão.

Ano Novo

O jornal também procurou saber quais os supermercados que estarão abertos ao público na véspera e no Dia de Ano Novo. A prefeitura também instituiu ponto facultativo no dia 31.

O Supermercado Estrela, o União, o Bella Vista, o Nako, o Cesta Básica, o Santa Edwirges, o Santa Marta, o Ideal e o Santa Terezinha funcionarão em horário normal na sexta-feira, dia 31, véspera de Ano Novo, e não abrirão no Dia de Ano Novo, sábado, dia 1º. Na véspera de Ano Novo, o Sempre Vale funcionará até às 22h e o Novo Milênio até às 18h. No Dia de Ano, os supermercados não abrirão.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou o horário de funcionamento dos bancos nos feriados de Natal e ano novo. No dia 24, as agências bancárias abrem para atendimento ao público em horário especial e o expediente ao público será das 9h às 11h.

O último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será 30 de dezembro, quinta-feira. Já no dia 31, sexta-feira, as instituições financeiras não abrem para atendimento.