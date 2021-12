Um Natal para todos

Douglas Nonis



Como faço todas as manhãs, coloquei o café na xícara, o leite e olhei no relógio para ver se já podia tomá-los. Faltavam dez minutos para completar a meia hora que preciso, pois só posso me alimentar pela manhã meia hora depois de tomar meu pantoprazol.

Como de costume, peguei o celular e fui checar as redes sociais. Na primeira que abri havia um vídeo na timeline. Nele, algumas mulheres subiam em um caminhão coletor de lixo.

A fome.

Me constrangi diante do alimento que eu tinha ali, fácil, ao meu alcance. Fiquei reflexivo.

O que é acordar pela manhã sem saber o que vai comer?

O que é acordar pela manhã sem saber se vai comer? Eu não sei.

Como será o Natal destas mulheres? O que elas farão para garantir um alimento sobre a mesa em um dia que a fartura é celebrada com uma variedade de pratos sobre a mesa?

Nós precisamos refletir sobre isto. Olhar ao nosso redor e perceber que coexistimos. Encarar esta realidade e não buscar enterrá-la em nosso subconsciente. Buscar em nossos sofrimentos particulares uma resolução prática e afirmar simplesmente que não está fácil para ninguém. Para alguns está muito mais difícil. É a arte de colocar-se no lugar do outro.

Bastava um arrastar de dedos na tela para que aquela imagem sumisse dali e logo aparecesse algo diferente para que eu me distraísse daquilo. No entanto, é um fato e deslizar para uma outra realidade não o anulará.

Solidariedade, empatia e união. É o que desejo para este Natal e o próximo ano.