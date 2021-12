Bateu em mulher com pedaço de madeira e foi preso

Um rapaz de 19 anos foi preso após agredir uma mulher de 23 anos com pedaço de madeira, no Jardim Paulista, na quarta-feira, dia 22. Os soldados da Polícia Militar Emiliano e Silas foram acionados e compareceram ao local.

Conforme o informado, um rapaz estaria arrastando uma mulher pelo braço e batendo nela com um pedaço de madeira. Pelo local, a pessoa que fez a solicitação da PM informou que o homem estaria batendo em sua ex-namorada e a teria levado até uma residência conhecida pelas equipes devido o número de usuários de drogas que frequentam o imóvel.

Diante dessas informações, foram ao local indicado, onde foi realizado contato com a moradora, que informou que o casal estaria dentro da residência, autorizando a entrada da equipe. O agressor foi localizado, abordado e submetido a busca pessoal. Questionado o ocorrido, respondeu que teria buscado a namorada que estava na casa das amigas porque estava com ciúmes e acabou a agredindo.

A vítima, que se encontrava num quarto nos fundos da residência, informou que estava na casa de umas amigas, quando o namorado chegou transtornado, a pegando pelo braço e começou a agredi-la com um pedaço de madeira, levando-a até a residência onde estavam.

Ela informou que chegando ao local, o rapaz disse para a dona da casa que se ela ligasse para a polícia, ele a mataria e a ameaçou com uma faca. Enquanto relatava os fatos à equipe, a mulher mostrou onde estavam os objetos que foram usados para agredi-la e ameaçá-la, sendo um pedaço de madeira e a faca.

A vítima ainda informou à equipe que na data pela manhã o homem teria ido até a residência dela e levado uma quantidade de maconha para eles consumirem. Os PMs foram ao local e localizaram em uma mesa um frasco com aproximadamente 10 gramas de maconha.

Foi dada voz de prisão ao agressor, que foi apresentado no Plantão Policial, onde o delegado, após tomar conhecimento dos fatos, orientou a elaboração de boletim de ocorrência ratificando a voz de prisão em flagrante pelos crimes de Violência doméstica, Lesão corporal, Ameaça e Porte de Entorpecente. O rapaz permaneceu à disposição da Justiça.