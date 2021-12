Criança morreu afogada em São João e mulher foi presa

Na segunda-feira, dia 20, uma criança de um ano e nove meses morreu após se afogar em uma piscina, na zona rural de São João da Boa Vista. Uma mulher de 35 anos foi presa suspeita de ter envolvimento na morte da criança.

A Polícia Militar foi acionada ao Hospital Santa Casa Dona Carolina Malheiros para atender uma ocorrência de desentendimento, envolvendo o homem que havia acabado de perder o filho. O homem contou aos policiais que havia deixado o filho sob os cuidados de uma mulher de 35 anos, que estaria morando com ele há poucos dias.

Ao retornar, encontrou a criança já sem vida na piscina. O homem correu com o filho ao Hospital, mas já era tarde. A Polícia Militar suspeitou das circunstâncias do fato e foi até o local, uma chácara na área rural, chamada Comunidade Tonico Esteves, e encontrou a mulher escondida dentro de um dos cômodos da casa.

Questionada sobre o que teria ocorrido, a mulher deu versões contraditórias e, diante da situação, foi presa por homicídio culposo e encaminhada à Delegacia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher é natural de São José do Rio Pardo e segundo o pai da criança, os dois estariam morando juntos há cerca de 3 dias. As causas do afogamento da criança estão sendo investigadas.