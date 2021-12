Em corrida emocionante, Vítor Hugo fica em 2º em Interlagos

O piloto vargengrandense Vítor Hugo Correa, de 11 anos, foi um dos grandes destaques no último final de semana, em Interlagos, onde disputou a oitava etapa do Super Bike Brasil, pela categoria Junior Cup. Em uma corrida emocionante, ficou na segunda colocação, após impressionantes ultrapassagens na última volta.



O final de semana começou com Vítor Hugo já se destacando nos treinos e na classificação, conquistou um ótimo tempo, ficando com a sexta colocação no grid de largada. No início da corrida, após a bandeirada, Vítor Hugo faz uma excelente largada, com boas ultrapassagens, conquistando logo o quarto lugar.



Durante a corrida, ele permaneceu andando junto com os sete pilotos do primeiro pelotão, variando suas posições, andando em quinto e sexto lugar. Nas últimas voltas, perdeu o contato com o grupo que liderava a prova, caindo para a 7ª posição.



Porém, ele não desistiu e continuou tentando buscar aproximação dos pilotos à sua frente, conseguindo chegar novamente ao pelotão. Na última curva da prova, Vítor Hugo conseguiu ultrapassar os 6 pilotos que estavam à sua frente, entrando na reta na 1ª posição. No entanto, o piloto que estava logo atrás, conseguiu pegar o seu vácuo, e o ultrapassou no final da reta, com uma diferença de 0,077 milésimos de segundo. Assim, o piloto vargengrandense terminou a prova então na segunda colocação.

Dessa vez, a torcida de Vítor estava grande, contando com quase 40 pessoas de Vargem e São João da Boa Vista, além de seus pais, avós, irmãos, tios e amigos que foram prestigiá-lo nessa etapa e voltaram extremamente felizes por esse grande resultado.



A emocionante corrida ainda pode ser assistida pelo Youtube acessando o link https://youtu.be/P4ivLamifQU