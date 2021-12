GCM recuperou veículo furtado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul recuperou um veículo furtado na madrugada de terça-feira, dia 21.

Por volta das 4h45, a equipe do sub inspetor Charles e do GCM Rafael realizava patrulhamento e, ao passar pelo cruzamento das Avenidas Manoel Gomes Casaca e Expresso Bolonha, viram um rapaz conduzindo um veículo com o pneu traseiro furado.

Os GCMs desconfiaram do rapaz e tentaram abordá-lo, mas ele fugiu. Iniciou-se então um breve acompanhamento e o motorista entrou em um pasto sendo abordado em seguida.

Ao ser indagado pelos GCMs, ele confessou que havia furtado o veículo por volta das 2h no Centro. O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde foi ratificada a voz de prisão por furto qualificado. Ele ficou preso à disposição da Justiça. O veículo foi recuperado e entregue ao seu proprietário.