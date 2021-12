Inaugurado o Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias Sueli Gambaroto Mortais

Oferecer às famílias em situação de vulnerabilidade social de Vargem Grande do Sul uma oportunidade de emancipação, com cursos de capacitação, acolhimento e encaminhamento. Esse é o principal objetivo do Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias Sueli Gambaroto Mortais, do Departamento de Ação Social, inaugurado na terça-feira, dia 21.

O projeto visa atender cerca de 600 pessoas todos os anos, com os cursos do Fortalecendo a Família. Antes, as capacitações eram ministradas em um imóvel na Avenida da Saudade. Agora, as aulas dos cursos do Fundo Social de São Paulo e outros parceiros como Sesi, Senac, Senai, além de reuniões com o público atendido pelo CRAS e CREAS serão realizadas na parte superior do antigo Clube das Mães, que foi completamente reformado.

A solenidade de inauguração teve início com a composição da mesa, formada pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e primeira dama Maria Aparecida Teijada Moraes; o vice-prefeito Celso Luís Ribeiro (Podemos), o vereador Serginho da Farmácia (PSDB), representando a Câmara Municipal; a diretora da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) Mogiana, Lucilene Aparecida Fiusa Potge; a diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues; a coordenadora do Grupo de Apoio à Vida (Gavi), Helena Macarini da Silva; os pastores Samuel Lima de Oliveira e Cláudio Ricardo de Lima, o padre Carlos Eduardo Dóbies, e Ilse Stefanes, representante da comunidade espírita.

Bênção

Inicialmente o pastor, o padre e a representante da Comunidade Espírita deram suas bênçãos, falando da importância da família e do acolhimento daqueles que mais precisam. Em seguida, foi lido o histórico do prédio do antigo Clube das Mães pelo mestre de cerimônias Celso Henrique Bruno e após, a biografia da homenageada Sueli Mortais, pela coordenadora do Gavi, Helena.

Sueli, que tanto lutou contra o câncer, foi uma das fundadoras do Gavi, grupo que oferece conforto material e espiritual às pessoas que sofrem com a doença, principalmente as mais carentes.

A diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues deu as boas vindas aos presentes e falou do importante momento que a política pública de assistência social vive na cidade com a entrega da obra. Falou da situação da pandemia que atingiu bruscamente as famílias, causando grande impacto econômico e que o Centro de Acolhimento e Capacitação chega para ajudar a dar oportunidades aos assistidos para o ingresso no mercado de trabalho.

Imagem mostra o prédio do Clube das Mães antes e depois da reforma; agora Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias Sueli Gambaroto Mortais

Estrutura

Eva destacou o investimento na reforma, cerca de R$ 500.000,00 entre obra, materiais e equipamentos. “São sete salas, mais a cozinha industrial e um ateliê de costura, espaço para reuniões, sanitários e almoxarifado que vão ser muito bem utilizados para mais cursos para a comunidade”. Lembrou da história do prédio do Clube das Mães que sempre foi um local de acolhimento para as famílias da cidade. “A primeira creche da cidade, idealizada pelo Monsenhor Celestino em 1962.” E ao falar da homenageada, Sueli Gambaroto Mortais, agradeceu a família presente entre eles os filhos Alessandra e Rodrigo e lembrou do sr. Ângelo Mortais, marido de Sueli que por muitos anos foi servidor municipal e não pode estar presente por problemas de saúde.

Eva destacou ainda o trabalho de Sueli e da honra de poder agora homenageá-la num espaço tão acolhedor. “Com toda a história de fé, força, coragem, voluntariado que tem este prédio que abrigou o Clube das Mães, não poderíamos deixar de nomeá-lo, homenageando uma pessoa que durante sua vida foi a própria expressão da fé, da abnegação em prol das pessoas e suas famílias em seu momento mais difícil. E é com muita honra que nomeamos e inauguramos o Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias Sueli Gambaroto Mortais.

Após, o vereador Serginho falou em nome da Câmara lembrando dos voluntários que trabalharam no Clube das Mães, do trabalho de Sueli Mortais, da importância do Gavi para a comunidade, parabenizando a todos pela iniciativa.

O vice-prefeito Celso Ribeiro falou com muito carinho da família Mortais. “Trabalhei por oito anos com o Ângelo, uma pessoa fantástica. Conheci muito a Sueli e as voluntárias do Gavi que fizeram e ainda fazem um trabalho maravilhoso. É um momento de muita alegria e satisfação estarmos entregando este prédio que volta a ser um local de acolhimento para as famílias para que possam ter oportunidade de ter sua renda, de enfrentar o mercado de trabalho. Parabéns a todos os envolvidos”, disse.

A diretora da DRADS Mogiana, Lucilene Aparecida Fiusa Potge também falou do trabalho e da importância do local. “Vai oferecer oportunidades para que as famílias assumam seu protagonismo e tenham qualidade de vida.”

Um dos destaques é a cozinha industrial, totalmente equipada para os cursos

Acolhimento

O prefeito Amarildo fazendo uso da palavra, parabenizou a toda equipe envolvida no trabalho de reforma e adaptação do prédio. Falou que em 2017, quando assumiu o prédio estava abandonado e o utilizou trazendo para cá o Departamento de Ação Social e o CRAS e agora, conseguindo terminar a reforma da parte superior desde o telhado, parte elétrica, hidráulica, piso, tudo, para o oferecimento de cursos. “Aqui sempre foi um prédio de acolhimento das famílias, de dar oportunidades e acreditamos que com este trabalho da assistência social, ele mantém sua essência e continua atendendo as famílias”, disse. Falou do Gavi e especialmente da Sueli Mortais, uma das fundadoras e lembrou de seu trabalho e dedicação ao grupo. “Era uma pessoa especial, diferenciada um ser humano ímpar que deixou um legado, o Gavi que continua com seu trabalho. Para nós não houve dúvidas em homenageá-la neste espaço dedicado às famílias. Agradeço à família aqui presente e parabenizo a todos os envolvidos”, disse o prefeito.

Perseverança

Ao final, Denise Canal falou em nome da família, agradecendo a homenagem e ressaltando a fé, a abnegação e a dedicação que a Sueli sempre teve. “Ela foi uma pessoa muito forte, determinada, era de muita oração e perseverança”, comentou. Ela ainda recordou do início do Gavi, quando orava junto ao Santíssimo na Igreja Matriz de Sant’Ana, e lá encontrou Alice João, que também rezava. As duas, estavam no início da luta contra o câncer e passaram a levar às famílias que enfrentavam o mesmo problema palavras de conforto. “Elas perceberam nas visitas que as pessoas precisavam também de ajuda com remédios, alimento, complementação”. “Foi quando iniciaram os bazares, e o Gavi começou”, lembrou, contando aos presentes a formação do grupo, que atualmente, conta com cerca de 20 voluntárias e atende aproximadamente 30 famílias de Vargem.

Homenagens

Família de Sueli participou do descerramento da placa inaugural



Dando prosseguimento à solenidade, Rodrigo Mortais, filho de Sueli recebeu uma réplica da placa inaugural do prédio das mãos do prefeito Amarildo e do vice Celso Ribeiro. A filha Alessandra recebeu um buquê de flores, assim como a diretora de Ação Social, Eva Vilma. A diretora aproveitou a oportunidade juntamente com a chefe de Gabinete, Rosângela Mello, para homenagear a primeira dama Maria Aparecida Teijada pelo trabalho junto ao Fundo Social e também a funcionária Roseli da Costa, pelo trabalho e dedicação realizada há anos em todas as inaugurações.

Após, foi feito descerramento da placa pelos filhos de Sueli, a diretora de Ação Social, Eva Rodrigues; o prefeito Amarildo e o vice-prefeito Celso Ribeiro. Todos foram convidados a conhecer o prédio que já estava equipado e também trazia amostras de todos os trabalhos realizados pela equipe do Fortalecendo a Família.