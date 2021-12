Projeto Social Bushido de Judô celebrou final de ano

Na sexta feira dia 17, foi dia de festa no treino de encerramento de 2021 do Projeto Social Bushido de Judô, coordenado pelo sensei Daniel Garcia. Foi uma festa surpresa organizada pelo sensei, pais e mães de judocas para fazer a alegria da criançada, que se divertiu muito com a chegada do Papai Noel, que distribuiu balas e presentes para os judoquinhas.

“Foi um momento muito especial no nosso projeto, muito bom poder ver a criançada feliz. Só tenho que agradecer aos pais e mães que ajudaram a proporcionar esse momento de alegria para os nossos judoquinhas, aos pais Eduardo Taú, Papai Noel Thiago Coelho, Rafael Almeida Fioravanti, as mães Juliana Fermoselli, Val Lima Taú, Fabiana Garcia Milanez, Regiane Lopes, as judocas Duda Fermoselli Victoria Witkovski”, disse o sensei Daniel. “Agradecimentos ao prefeito Amarildo Duzi Moraes que doou os presentinhos para as crianças e também doou duas cestas básicas que foram entregues a duas famílias do Judô Bushido. Domo arigato gozaimau. Feliz Natal a todos”, agradeceu Daniel. O Projeto Social de Judô voltará com as aulas nas primeiras semanas de janeiro de 2022.

O Papai Noel Thiago e a judoca Duda