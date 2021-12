Entidades enfeitam árvores de Natal

Montar uma árvore de Natal é uma das principais tradições das festas de final de ano. Muitas famílias se reúnem para este verdadeiro ritual de escolher os enfeites, pensar em um tema, pendurar nos galhos as bolas de Natal, luzes, estrelas, etc. As árvores artificiais são cada vez mais usadas pela praticidade, mas em muitos lares ainda se procura uma ponta de pinheiro, galhos secos, um pequeno cedrinho para ocupar um lugar especial na sala. Depois de enfeitada, a árvore vira o centro das atenções, especialmente das crianças, uma vez que é ali que o Papai Noel costuma deixar os presentes.

Mas de onde vem essa tradição? Uma reportagem publicada em 2020 pela National Geographic, de autoria de Amy McKeever traz uma entrevista com Carole Cusack, professora de estudos religiosos da Universidade de Sydney, que explicou que “os pinheiros em festivais de inverno são tradicionais desde a antiguidade, significando a vitória da vida e da luz sobre a morte e as trevas”.

Conforme o explicado, é difícil determinar com exatidão quando e onde essas tradições de culturas pagãs se transformaram na tradição atual. Além disso, muitos países alegam ser o local de origem da árvore de Natal e existem diferentes narrativas para explicar o seu significado. Em que pese que as árvores de Natal estejam presentes em todo o mundo, suas origens remontam a regiões com abundantes florestas de pinheiros, principalmente no norte da Europa.

Letônia e Estônia, no Leste Europeu, debatem qual destes países tem evidências mais antigas sobre a origem da árvore de Natal. Na Letônia, o costume vem desde 1.510. Já a Estônia afirma ter provas de que desde 1.441 há evidências dessa tradição. Há ainda registros que remontam o século XVI, na Alsácia, região francesa, mas que na época fazia parte da Alemanha. Registros históricos indicam que uma árvore de Natal foi erguida na catedral de Estrasburgo em 1539 – e que a tradição se popularizou tanto em toda a região que a cidade de Friburgo proibiu o corte de árvores no Natal de 1554.

Árvores especiais

Apesar da origem diversa, o fato é que no mundo todo, as árvores são parte fundamental para o clima de Natal, aumentando a magia dessa data tão especial. Em Vargem Grande do Sul, além das tradições de cada família, as árvores de Natal estão no comércio, escritórios, escolas, etc.

Mas algumas delas são ainda mais especiais. Estão montadas nas instituições beneficentes do município, para alegrar as pessoas que tanto precisam de auxílio na cidade e também para fortalecer os laços entre equipe de trabalho, voluntários e a comunidade.

Casa Dom Bosco

Na Associação Beneficente Dom Bosco, a árvore de Natal foi montada pelas funcionárias com ajuda das crianças e adolescentes acolhidos. Essa colaboração, com certeza, foi o que conferiu mais charme à decoração.

Humanitária



Na Sociedade Humanitária, a árvore e o presépio foram montados pela Irmã Marlene, junto com a colaboração de alguns idosos, os quais se mantiveram muito animados com toda a decoração.

Lucas Tapi (Realizando Sonhos)

A árvore de Natal da Associação Lucas Tapi foi montada pelos próprios pacientes da Associação, que fizeram tudo com o maior carinho do mundo.

Apae



Na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), a árvore de Natal foi montada pelos funcionários para os alunos.

Casa de Passagem e Chácara Irmã Dulce



A árvore de Natal da Casa de Passagem foi montada pelas funcionárias, com a ajuda de uma acolhida. Já as árvores de Natal da Chácara Irmã Dulce foram montadas aos poucos pelos acolhidos, dando significado a cada item que era adicionado como as bolinhas que representam as boas ações que foram feitas durante o ano ou como a estrela, local onde marca a chegada de Jesus. Assim também foi dado sentido ao presépio e as velas da coroa do advento, agora todas acesas, foram mostrando o caminho trilhado semana a semana até este grande momento que é o Natal. Entre os destaques estão as árvores que foram feitas a partir de dobraduras desenvolvidas como arte terapia depois pintadas e enfeitadas.

Grupo Mão Amiga



A árvore de Natal do Grupo Mão Amiga foi montada por Rita Rotta, recepcionista da entidade. A árvore conta com alguns enfeites que o grupo Mobilidade Reduzida fez.