Jr, Pipers

Desejo que você apague a luz do celular e acenda o brilho dos teus olhos.

E com esse brilho, que você ande pelas ruas, bata papo, encontre a lua e tenha sempre por perto um amigo engraçado.

Que você sinta o calor e a estação do ano que só existem dentro de um abraço apertado.

Que as bênçãos da vida te tragam paz, melodia, esperança, palavras e poesia.

Das paixões, desejo o beijo na boca e sempre que possível, que você fique sem roupa.

Da música que você mais gosta, que você cante até que sua voz fique rouca.

Passe a madrugada fazendo amor, conte piada e veja o sol nascer. (É curador)

Mas também usufrua do privilégio de dormir cedo e acordar tarde, do arroz com feijão e da bênção de matar a saudade. (Nem todos podem fazer isso)

Viva a conversa boa, o café com leite e o rir à toa.

Além dos desejos que aqui eu deixo, muitos outros não descrevo, mas todos são assim, coisa de beleza rara, de verdade na cara e muito mais.

Nossa vida é pequena e o coração guarda cada cena.

Um tipo de presente que vem sem embrulho e que vale muito.

Chega dessa realidade dura que faz a nossa vida ser frágil como um cristal.

Mais do que nunca é tempo de acreditar no menino e deixar que Deus nasça em tudo e em todos nesse Natal.

Nunca se esqueça da alegria com que Deus te criou e assim como o sol, deixe Ele nascer.

Gratidão tem que ser bem mais do que uma hashtag.

Um brinde ao Natal, ao ano novo. Um brinde à vida.