Natal na Praça teve apresentações que encantaram o público

A Praça Capitão João Pinto Fontão recebeu uma iluminação especial para este Natal, uma parceria entre a prefeitura municipal, por intermédio do Departamento Municipal de Turismo, com instalação da equipe da prefeitura, e parceria com a Associação Comercial e Industrial (ACI).

As luzes que enfeitaram a praça, o presépio e a árvore de Natal iluminada já estavam atraindo muitas famílias para passear pelo Centro da cidade. E nesta semana, as apresentações musicais e a chegada do Papai Noel, acabaram levando ainda mais pessoas para prestigiarem o Natal na Praça.

Na noite de terça-feira, dia 21, foi houve a apresentação do Coral Elohim, de São João da Boa Vista. O grupo se apresentou encantando a todos que vieram assistir e também aqueles que passavam pelo local.

O coral é composto por 46 vozes, sob a regência do maestro Estevão Eduardo e a regente assistente e tecladista Sara Ramos, a apresentação contou com os mais variados estilos de música, desde músicas natalinas tradicionais, passando por músicas brasileiras populares, sacro e Gospel.

Já na quinta-feira, dia 23, a programação de Natal continuou com a apresentação da Orquestra “Conexão Ministério do Ipiranga”, de Vargem Grande do Sul, com a regência do Pastor Eliézer, que contou com um repertório com as mais belas canções gospel.

A diretora de Cultura e Turismo, Márcia Aparecida Iared agradeceu a todos que vieram prestigiar as apresentações, também falou da emoção de ver a praça com vida novamente, nesta época do ano, que nos remete a esperança e alegria, após o grande período de restrições devido a Covid-19.

Papai Noel

Nos dias 22 e 23, um momento muito esperado especialmente pela garotada, foi a chegada do Papai Noel, que recebeu a todos, com os cuidados ainda necessários por conta da pandemia, no casarão histórico sede do Departamento Municipal de Educação. Junto com a Mamãe Noel, o Bom Velhinho acolheu as crianças, que estavam com muitas saudades deste momento.

Papai e Mamãe Noel receberam as crianças nesta semana

Moradores acompanharam as apresentações na Praça

Coral Heloim encantou o público