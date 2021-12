O Extraordinário Natal

O Nascimento de Jesus foi o acontecimento mais extraordinário da História. O Natal não foi acidental, pois Deus não é pego de surpresa, foi planejado na eternidade e anunciado na história. Os patriarcas falaram desse dia, os profetas do antigo testamento descreveram este dia, o tabernáculo e o templo de Jerusalém apontavam para esse dia. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, Deus preparou o mundo, moldou a história para que seu Filho amado viesse ao mundo, no tempo preciso, na hora oportuna, Deus habitou entre nós!

O Natal proclama o glorioso mistério que nem a mente mais brilhante é capaz de compreender: O verbo eterno, divino, criador, sendo Deus se fez homem, esvaziou-se de toda sua glória, sendo Rei dos Reis se fez servo, o Eterno entrou no tempo, Aquele que nem o céu dos céus foi capaz de contê-lo foi menino colocado em uma manjedoura. O Natal é extraordinário!

É verdade que anos como estes que vivemos não parece ser de muita celebração, vivemos anos difíceis resultado de uma pandemia global, sonhos abortados, expectativas frustradas, planos postergados e o mais doloroso, vidas perdidas. Mas, exatamente por isso precisamos nos lembrar o poder extraordinário do Natal!

Pois ao se fazer homem Jesus, assim como nós, padeceu, sofreu, chorou. Ele nos conhece, Ele conheceu a vida e a dor. O Natal é extraordinário! Assim como no tempo oportuno da história Jesus nasceu, Deus quer fazer deste tempo oportunidade de nascer em seu coração. O Natal é tempo de renovo é tempo de lembramos que Deus nos dá Esperança e um Futuro, é tempo de lembrarmos ao nosso coração que Deus nos amou de tal maneira que nos deu seu próprio Filho, para que nele pudéssemos ter a vida eterna.

Esta é a glória do Natal, este é o propósito do Natal, Deus veio até nós para nos adotar como seus filhos, Deus veio até nós para nos dar vida e vida em abundância! Então que no ordinário dos nossos dias se manifeste a extraordinária vida de Deus.

E que neste Natal a Graça do Deus que se fez homem como nós, e o amor de Pai e as doces e suaves consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre você e sua família fazendo deste Natal um tempo extraordinário de renovo, de esperança, de sonhos, de consolo e de vida na presença do Deus eterno.

Feliz extraordinário Natal! Deus te abençoe.