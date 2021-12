Namoro

Embora ainda cedo para dizer se o namoro entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin vai virar casamento, tem muita gente em Vargem Grande coçando a cabeça. Pelo namoro, Lula será candidato a presidente do Brasil pelo PT no ano que vem e Alckmin será seu vice, provavelmente pelo PSB. Alckmin foi sempre muito bem votado em Vargem para governador pelo PSDB, partido que se desfiliou recentemente e esses eleitores vão ter que fazer uma ginástica política ideológica para votar no ex-governador e em Lula para presidente, caso o casamento seja confirmado.

Distanciamento

Pelo andar da carruagem, o novo presidente da Câmara Municipal que assume no dia 1º de janeiro, o vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), deve seguir carreira solo se distanciando das influências de seu antecessor Celso Itaroti (PTB). Paulinho já presidiu o Legislativo, foi vereador por várias legislaturas e tem suficiente condição de presidir a Câmara sem que seja tutelado por ninguém.

Entornou

Com as chuvas que caíram desde a semana passada, a águas da Barragem Eduíno Sbardellini entornaram o bico de pato, transbordando para o leito do Rio Verde, cena que há muito era esperada. Embora a represa que abastece Vargem Grande do Sul estivesse bastante cheia, o fenômeno não acontecia há muitos meses. Quem se alegrou com o fato foi o atual superintendente do SAE, Celso Bruno, em vídeo que percorreu as redes sociais.

SSPM

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM) informou que no dia 21 de outubro solicitou ao prefeito Amarildo a reposição salarial de todo o período desde março de 2020, mais aumento real e também, um aumento de no mínimo R$ 150,00 no Auxílio Alimentação, passando dos atuais R$ 350,00 para R$ 500,00. Justificando que o Auxílio em cinco anos teve somente R$ 50,00 de aumento.

Não foi possível

Amarildo respondeu que com a vigência da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que vigorará até 31 de dezembro deste ano, não poderia conceder o aumento pretendido pelo Sindicato e em 2022 será analisado este pedido.

Abono

Na página do SSPM no Facebook, Edson Bovo, presidente do Sindicato, afirmou que em conversa com o prefeito, foi solicitado um abono salarial de final de ano. Segundo Edson, Amarildo está analisando a viabilidade deste abono. Foi relatado ainda que logo na primeira semana de janeiro será marcada uma reunião com o SSPM para tratar dos reajustes pretendidos, tanto no salário como no Auxílio Alimentação e que conforme está prevendo, ainda extraoficialmente, seria no mínimo de 10%.