Presente Almejado

Mario Poggio Jr.

O presente que gostaríamos de receber é poder abraçar os colegas Técnicos em Contabilidade que se formaram conosco na Escola Comercial D. Pedro II, em 1974.

A colega Ana Zilda da Costa Belchior gentilmente nos mandou cópia do convite de formatura da Escola Comercial D. Pedro II em 1974, ocasião em que se formou no Curso “Auxiliares de Escritórios” e nós concluímos o curso “Técnico em Contabilidade”.

Ao rever o convite e reler os nomes dos colegas do 3º Colégio “B”, nos lembramos de que não pudemos comparecer aos atos religioso e solene, ocorridos em 23 de dezembro de 1974, pois estávamos em São Paulo para matricular na Faculdade de Economia São Luís, onde cursamos Economia e Ciências Contábeis.

O prazo de matrícula era muito curto de forma que não podíamos perdê-lo, sob pena da vaga, conquistada em concorrido vestibular, ser cancelada.

Assim, na ocasião, não pudemos abraçar e cumprimentar os colegas de turma: Adhemar Della Torre Filho; Ana Maria Miranda; Antônio Celso Seixas; Antônio Palmiro Neto; Carlos Alberto Sartori; Carmen Aparecida Carneiro; Celso Luís de Oliveira; Dagoberto Coracini; Eden Kemp Filho; Elisabete Nardini Sbardelini; Frederico Hygino de Oliveira Neto; José Cândido Pereira Neto; José Luís Filipini Bedin; José Reinaldo Coracini; José Roberto Rotta; Juliete Otero Merlin; Laércio Subtil de Oliveira; Lilian Coracini; Maria Aparecida Cancelier Ranzani; Maria de Fátima Moukarzel Maaz; Maria Inês Cristovam; Marli Aparecida Batissoco; Nancy Tereza Horschutz; Paulo Sérgio Cossi; Paulo Zarif Moukarzel; Rubens Fagan; Sônia Fiorini; Sônia Ladeira Teixeira, Vera Lúcia Proite Zampar; e Walter Tatoni Neto.

Como também, não pudemos ouvir o pronunciamento da Oradora: Maria Inês Cristovam, que certamente foi de grande qualidade.

Infelizmente, a pandemia que assola o país nos impede de encontrá-los e abraçá-los neste momento, mas esperamos que brevemente haja o controle do mal e possamos nos reunir e relembrar bons momentos vividos.

Posto isto, o presente que almejamos e que esperamos receber em breve é nos reunir e abraçar os colegas Técnicos em Contabilidade que se formaram conosco na Escola Comercial D. Pedro II, em 1974. Saudade!