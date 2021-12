Serviço social ganha destaque

Um prédio cheio de significados para a assistência social de Vargem Grande do Sul, o antigo prédio do Clube das Mães, primeira creche do município, que depois de desativada passou a abrigar o Departamento de Ação Social, agora passa a contar também com o Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias “Sueli Gambaroto Mortais”.

Inaugurado nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro, com a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), várias autoridades e membros da família da homenageada, segundo reportagem feita pela Gazeta, o imóvel foi reformado e adaptado para receber o Centro de Acolhimento e Capacitação às Famílias. Além de sediar as oficinas do Programa Fortalecendo a Família, também oferecerá oficinas e cursos de capacitação e profissionalização em parceria com Senac, Sesi, Senai, etc.

Trabalho que contou com a presença marcante da diretora de Ação Social Eva Vilma da Silva Rodrigues, o prédio contém um pouco da história da assistência social do município e nomes de pessoas que se destacaram na época e também agora por se dedicarem em ajudar o próximo.

O nome de Sueli Gambaroto Mortais já é um destaque em si, dado seu trabalho em prol das pessoas acometidas de câncer, sendo uma das principais responsáveis pela criação do Grupo de Apoio à Vida (Gavi). Outros nomes se somam ao de Sueli, como o do monsenhor Celestino C. Garcia, que no início da década de 60, liderou a construção da primeira creche do município.

A grave situação social que o Brasil vive no atual momento, cuja economia já vinha debilitada com milhões de pessoas desempregadas, e o quadro social se agravando ainda mais com a pandemia do coronavírus, obras como a inaugurada pela prefeitura, contribui enormemente para diminuir as desigualdades sociais e de má distribuição de renda no país. O aumento da pobreza é uma realidade que também se verifica em Vargem e está diretamente ligada à renda individual ou da família. Um dos meios para que as famílias atingidas possam ter um ganho melhor, é a capacitação das pessoas para o trabalho.

A inclusão social de centenas de vargengrandenses ao mercado de trabalho ou mesmo a capacitação através de cursos para as pessoas empreenderem e poderem oferecer produtos ou serviços, visando o aumento da renda familiar, ganha um significado maior agora com a inauguração do Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias Sueli Gambaroto Mortais. Com investimentos na ordem de R$ 500 mil, o prédio terá sete salas de aulas adequadas, cozinha industrial, ateliê de costura, espaço para reuniões, sanitários e almoxarifado, tornando-se uma referência no combate à exclusão social no município, através da capacitação dos vargengrandenses que estão desempregados e sofrendo as consequências do agravamento social por que passa o Brasil e do qual Vargem Grande do Sul não está imune.